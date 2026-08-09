허성범 “현재 만나고 있는 사람 있다”...열애 사실 깜짝 공개

인플루언서이자 AI 연구원으로 알려진 허성범이 방송을 통해 현재 연애 중이라는 사실을 직접 밝혀 관심을 모았다.

인플루언서이자 AI 연구원으로 알려진 허성범이 방송을 통해 현재 연애 중이라는 사실을 직접 밝혀 관심을 모았다. JTBC Voyage

허성범은 8일 방송된 JTBC 예능 프로그램 ‘아는 형님’에 출연해 현재의 연애 상황을 언급했다.

이날 방송에서는 허성범이 여러 연애 프로그램으로부터 출연 제안을 받았던 이야기가 공개됐다. 김신영은 “요즘 인기있는 게 ‘연프(연애 프로그램)’이지 않나”며 “섭외 받은 적 있냐”고 허성범에게 질문했다.

그러자 그는 “‘나는 솔로’를 제외하면 대부분의 연애 프로그램에서 섭외 연락을 받았다”고 밝혔다. 과거 연애 예능 출연을 실제로 논의했던 경험도 털어놨다. 허성범에 따르면 ‘환승연애’ 출연을 검토하던 당시에는 전 연인과 함께 미팅까지 진행했지만 최종적으로 출연하지 않기로 결정했다고 설명했다.

연애 예능과 관련한 이야기가 이어지던 가운데 허성범의 현재 연애 여부에도 관심이 쏠렸다. MC 서장훈은 연인과 함께 출연할 수 있는 프로그램 ‘연애전쟁’을 언급하며 허성범에게 커플 출연을 권했다.

이에 허성범은 “진짜 재미있게 본다”며 그런데 “만나고 있는데 잘 안 싸운다”고 현재 교제 중인 사람이 있다는 사실을 자연스럽게 밝혔다. 예능 프로그램에서 연애와 관련한 질문을 받던 중 자신의 현재 상황을 직접 공개한 것이다.

허성범의 갑작스러운 연애 소식이 전해지자 서장훈은 “이렇게까지 솔직하게 얘기하냐”고 당황스러운 듯한 모습을 보여 웃음을 자아냈다.

학업과 방송 활동을 병행하며 이름을 알린 허성범은 현재 공개 중인 웨이브 ‘피의 게임X’에 출연하고 있다. 특히 뛰어난 학업 이력과 예능에서 보여준 활약으로 시청자들의 관심을 받아왔다.

그동안 방송에서 학업과 예능 활동을 중심으로 자신을 소개해 온 허성범이 이번에는 현재의 연애 사실까지 공개하면서 또 다른 관심을 받고 있다. 연애 프로그램 출연 제안을 받았던 과거부터 실제 출연을 고민했던 경험, 그리고 현재 교제 중이라는 고백까지 이어지며 허성범의 연애사가 방송을 통해 새롭게 주목받게 됐다.

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