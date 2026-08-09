김민석 재역전…8·17 전당대회 초접전 구도 지속

더불어민주당 8·17 전당대회 2주차 지역별 순회경선 첫날인 8일 김민석 후보가 다시 정청래 후보를 제치고 1위에 올랐다. 두 사람간 득표율 격차는 0.86%포인트로 ‘초박빙’ 구도가 계속 전개되고 있다.

더불어민주당 김민석 당 대표 후보가 지난 8일 인천 남동체육관에서 열린 민주당 당 대표·최고위원 순회경선 인천 합동연설회에서 정견 발표를 하기에 앞서 손을 들어 인사하고 있다. 연합뉴스

민주당 중앙당 선관위가 8일 발표한 제주·인천 순회경선 권리당원 투표 합산 결과 김 후보는 전체 투표 4만7198표 중 2만2537표(47.75%)를 얻었다. 정 후보는 1만9862표(42.08%)를, 송영길 후보는 4799표(10.17%)를 각각 얻었다. 지역별로 살펴보면 김 후보는 제주에서 52.64%(8742표), 인천에서 45.09%(1만3795표)를 얻어 모두 정 후보에 앞섰다.

앞서 지난주 충청권과 PK(부산·울산·경남) 순회경선 결과 정 후보는 누적 기준 5만5518표(45.51%)로 김 후보(5만4307표·44.52%)를 0.99%포인트 차이로 제치고 1위를 차지했었다. 8일까지의 투표결과에 따른 누적 득표율은 김 후보가 7만6844표(45.42%)로 7만5380표(44.56%)의 정 후보를 제치고 1위로 올라섰다. 김 후보와 정 후보의 누적 득표율 격차는 1464표, 0.86%포인트에 불과하다.

김 후보는 이날 경선 결과 발표 뒤 유튜브 라이브를 통해 “내일까지 통합 1위로 1등을 잡고, 호남으로 넘어가서 완승할 수 있도록 마지막까지 노력하겠다"며 "선거는 마지막까지 고개를 들면 안 된다”고 말했다. 반면 정 후보는 인천에서 경선결과 발표 뒤 기자들과 만나 “오늘 이 정도로 덜 진 것이 정말 다행”이라며 “1%도 안되는 차이로 저에게 힘을 주시는 권리당원 여러분께 진심으로 감사드린다”고 했다. 송 후보는 경선결과 뒤 서울 신촌에서 가진 한 유튜브 토크쇼에서 “인천에서 (득표율이) 20%까지 나오지 않을까 속으로 기대했다”면서도 “김 후보가 이겨서 다행이라는 생각이 든다”고 말했다.

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