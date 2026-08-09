‘샤크’, 전주 전국 드론축구대회 세미프로 정상 등극

샤크팀이 ‘2026 전주시장배 전국 드론축구 대회’ 세미프로리그에서 정상에 오르며 전국 최강팀으로 등극했다.

9일 전주시에 따르면 샤크팀은 전날 전주국제드론스포츠센터 드론축구 상설경기장에서 열린 대회 세미프로리그에서 예선을 거쳐 본선에 올라 접전을 벌인 끝에 우승을 차지했다. 마스터즈리그는 블래스트팀이, 챌린저스리그는 한국교통대학교B팀이 각각 정상에 올랐다.

‘2026 전주시장배 전국 드론축구 대회’ 세미프로리그에서 정상에 오른 샤크팀이 조지훈 전주시장(왼쪽 6번째) 등과 드론축구공을 들고 기념 촬영하고 있다. 전주시 제공

각 리그 우승 팀을 포함한 15개 입상팀에는 전주시장상과 대한드론축구협회장상, 모두 1800만원 상당의 상금과 상품이 수여됐다.

전주시가 주최하고 대한드론축구협회가 주관한 이번 대회에는 세미프로와 마스터즈, 챌린저스 리그에 걸쳐 총 22개팀 선수 250여명이 참가해 치열한 경쟁을 펼쳤다.

시민과 관람객을 위한 체험 프로그램도 마련돼 호응을 얻었다. 전주국제드론스포츠센터 1층 전시체험장에서는 가상현실(VR) 드론축구 시뮬레이터 체험이 운영돼 관람객들이 직접 드론축구를 경험했다.

전주시장배 전국 드론축구 대회는 세계 최초로 드론축구가 개발·보급된 종주도시 전주에서 열리는 대표적인 드론스포츠 대회로, 2017년 첫 대회 이후 매년 개최되고 있다.

조지훈 전주시장은 “민선 9기 출범 이후 처음으로 열린 이번 전국 드론축구 대회를 통해 드론축구의 역동성과 성장 가능성을 다시 한번 확인할 수 있었다”며 “전주국제드론스포츠센터를 활용해 드론축구가 세계적인 드론스포츠로 더 확대되고 산업으로 확산되도록 노력할 것”이라고 말했다.

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