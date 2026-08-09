‘오징어 게임’ 미국판 결국 무산…케이트 블란쳇 카메오도 소용없었다

넷플릭스 최고 흥행작인 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’의 미국판 스핀오프 제작이 전격 취소됐다.

‘오징어 게임’ 시즌3 한 장면. 넷플릭스 제공

8일(현지시간) 미 연예 매체 더 플레이리스트와 기즈모도 등 주요 외신에 따르면 넷플릭스는 ‘오징어 게임’의 미국판 스핀오프인 ‘헤클러’(가제)를 더 이상 제작하지 않기로 결정했다. 당초 이 작품은 영화 ‘파이트 클럽’, ‘조디악’의 거장 데이비드 핀처 감독이 메가폰을 잡고 ‘유토피아’의 데니스 켈리가 극본을 맡아 올해 영국에서 촬영에 돌입할 것으로 기대를 모았다.

특히 ‘오징어 게임 3’ 마지막 회에서 프론트맨(이병헌 분)이 로스앤젤레스(LA) 뒷골목에서 할리우드 배우 케이트 블란쳇과 마주하는 장면이 노출되면서 미국판 세계관 확장 가능성에 전 세계 팬들의 이목이 집중된 바 있다.

그러나 넷플릭스 내부의 임원 교체와 오랜 기간 이어진 개발 과정 속에서 OTT의 전략적 우선순위가 변경된 것으로 전해졌다. 넷플릭스는 대규모 자본이 투입되는 미국판 리메이크나 스핀오프 대신 각국 지역 시장의 특성에 맞춘 현지화 버전에 더욱 집중하는 방향으로 선회했다. 업계 소식통은 현재 특정 지역 버전을 겨냥한 ‘오징어 게임’ 스핀오프 추가 제작은 진행되지 않고 있다고 설명했다.

‘오징어 게임’은 이정재와 이병헌이 주연을 맡아 한국 콘텐츠 최초로 2022년 미국 크리틱스초이스 수상 및 에미상 6관왕을 달성하며 글로벌 신드롬을 일으켰다. 한편 이번 프로젝트가 무산된 데이비드 핀처 감독은 현재 브래드 피트 주연의 영화 ‘어드벤처 오브 클리프 부스’의 추가 및 재촬영에 매진하고 있으며 해당 영화는 오는 11월 25일 극장 개봉을 앞두고 있다.

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