한여름 식탁 덮친 식중독…‘달걀·김밥·굴’ 주의보

최근 40도 안팎의 폭염이 기승을 부리면서 여름철 식탁이 식중독 위험에 노출되고 있다.

식중독은 연중 발생하지만 기온과 습도가 높은 여름철에는 세균이 빠르게 증식하면서 발생 위험이 커진다.

특히 살모넬라균 등 세균성 식중독은 달걀이나 육류를 충분히 익히지 않거나 조리 과정에서 교차오염이 발생할 경우 집단 감염으로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

식중독은 연중 발생하지만 기온과 습도가 높은 여름철에는 세균이 빠르게 증식하면서 발생 위험이 커지기 때문에 여름철에 식중독에 걸리지 않도록 각별히 주의해야 한다. 생성형 AI로 만든 이미지

◆ 여름에 식중독 급증 이유…높은 기온과 습도 때문

최근 식품의약품안전처에 따르면 지난해 국내에서 발생한 식중독은 319건으로 전년보다 20% 증가했다. 식중독 환자도 9780명으로 28% 늘었다.

월별로는 9월이 45건, 1475명으로 가장 많았고 8월 42건, 7월 37건 등이 뒤를 이었다. 계절별로는 여름철인 6~8월에 전체 식중독 발생 건수의 34%인 107건, 환자의 36%인 3551명이 집중됐다.

여름철 식중독 위험이 커지는 가장 큰 이유는 높은 기온과 습도다. 세균은 적정한 온도와 수분이 갖춰지면 빠르게 증식할 수 있다. 조리한 음식을 실온에 오래 두거나 식재료를 제대로 냉장 보관하지 않으면 식중독균이 증식할 가능성이 높아진다.

특히 여름 휴가철에는 야외활동과 외식, 도시락이나 배달음식 이용 등이 늘면서 식품의 보관과 위생 관리가 평소보다 어려워질 수 있다. 이동 과정에서 음식이 높은 온도에 노출되거나 조리 후 장시간 방치되는 경우도 위험 요인이다.

식중독의 대표적인 증상은 설사와 구토, 복통, 발열 등이다. 원인에 따라 증상과 잠복기가 달라질 수 있으며, 심한 경우 탈수 등으로 의료기관의 치료가 필요할 수 있다.

무더운 여름철에는 다른 계절보다 식중독에 걸리지 않도록 각별히 주의해야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 가장 많은 원인은 ‘살모넬라’…달걀 취급 주의해야

지난해 식중독을 원인균별로 보면 살모넬라가 79건으로 가장 많았고 노로바이러스(68건), 병원성 대장균(23건) 등의 순이었다.

특히 살모넬라는 여름철 대표적인 식중독 원인균 가운데 하나다. 식약처도 지난해 여름 살모넬라 식중독에 대한 별도의 주의보를 내놓으며 달걀 등 식재료의 취급과 조리 과정에서 위생관리를 강조했다.

살모넬라 식중독에서 주목할 부분은 ‘발생 건수’와 ‘환자 규모’가 반드시 비례하지 않는다는 점이다. 지난해 달걀 등 난류를 원인 식품으로 추정한 식중독은 14건으로 전체의 4% 수준이었지만, 환자는 2392명으로 전체 환자의 24%에 달했다.

이는 발생 건수 자체는 많지 않더라도 한 번 집단 발생하면 대규모 환자로 번질 수 있다는 의미다. 실제 식중독 원인 식품 가운데 복합조리식품이 62건으로 가장 많았고 어패류 20건, 육류 16건 등이 뒤를 이었다. 음식별로는 백반이 26건, 김밥 23건, 굴 8건으로 집계됐다

◆ ‘교차오염’이 식중독 복병…익힌 음식도 안심 못해

여름철 식중독을 막기 위해서는 식재료 자체뿐 아니라 조리 과정도 살펴야 한다.

특히 주의해야 할 것이 교차오염이다. 날달걀이나 생고기, 생선 등을 손질한 칼이나 도마를 씻지 않고 그대로 익힌 음식이나 채소를 조리하는 데 사용하면 식재료에 있던 병원성 미생물이 다른 음식으로 옮겨갈 수 있다.

따라서 칼과 도마는 식재료 종류에 따라 구분해 사용하는 것이 좋다. 조리 전후에는 손을 깨끗하게 씻고, 날것을 만진 손으로 다른 식재료나 조리도구를 만지는 것도 피해야 한다.

음식을 충분히 가열하는 것도 기본이다. 특히 달걀과 육류 등은 중심부까지 충분히 익히고, 조리한 음식은 가능한 한 빨리 섭취하는 것이 안전하다. 남은 음식은 적절한 온도에서 냉장 보관하고 다시 먹을 때도 충분히 가열해야 한다.

여름에는 냉면이나 김밥 등 계란 지단이 들어간 음식을 조심해야 한다. 게티이미지뱅크

◆ 집보다 음식점서 가장 많이 발생…개인위생도 중요

발생 장소별로는 음식점이 192건, 3850명으로 가장 많았다. 기타 집단급식소가 47건, 1865명, 학교가 36건, 1691명으로 뒤를 이었다. 집단급식소에서는 기업체, 학교에서는 초등학교를 중심으로 식중독이 발생한 것으로 나타났다.

지역별로는 경기도가 53건으로 가장 많았고 뒤이어 부산(39건), 서울(34건) 등의 순이었다. 다만 인구 100만명당 환자 수로 환산하면 대전이 685명으로 가장 많았다.

식중독 발생 장소와 원인 식품이 다양하다는 점에서 개인의 예방수칙 준수도 중요하다. 음식점이나 급식시설의 위생관리가 기본이지만 소비자 역시 음식 섭취 전후 손을 씻고, 상온에 오래 방치된 음식은 피하는 등 주의해야 한다.

식약처는 취약시설에 대한 위생 점검과 맞춤형 홍보를 지속할 방침이다. 아울러 식중독 예방을 위해 손 씻기, 식품 보관온도 준수, 칼·도마 구분 사용 등을 당부하고 있다.

올여름 식탁에서 기억해야 할 것은 거창한 위생수칙이 아니다. 손을 제대로 씻고, 날것과 익힌 것을 구분하고, 음식은 충분히 익혀 먹고, 상온에 오래 둔 음식은 과감히 버리는 기본적인 원칙이다.

무더위가 길어질수록 식중독균의 활동도 활발해지는 만큼 ‘조금쯤 괜찮겠지’라는 방심을 줄이는 것이 여름철 식중독을 막는 가장 현실적인 방법이다.

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