한낮 35도 ‘찜통더위’ 계속…강원 동해안 등 일부 지역 비

일요일인 9일 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지는 가운데 동해안을 중심으로 강한 비가 내리겠다. 내륙 곳곳에는 오후부터 소나기가 내릴 전망이다.

서울 서초구 반포한강공원을 찾은 시민들이 달빛무지개분수를 보며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 전국은 가끔 구름이 많겠으며 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 내려진 가운데 낮 동안 최고 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠다. 밤에도 기온이 크게 떨어지지 않아 곳곳에서 열대야가 나타날 것으로 예상된다.

비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가며 더위가 주춤하겠지만, 비가 그친 뒤에는 높은 습도에 기온이 다시 오르면서 무더운 날씨가 이어지겠다.

동해안에는 강한 비가 내리겠다. 강원과 경북 동해안에 내리던 비는 이날 새벽부터 부산·울산과 경남 중·동부 내륙으로 확대되겠고, 제주도는 산지와 중산간에 이어 해안에도 비가 내리겠다.

예상 강수량은 강원 중·남부 동해안과 산지 30~80㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상이다. 강원 북부 동해안과 산지에는 20~60㎜, 경북 동해안과 북동산지에는 30~80㎜, 많은 곳은 100㎜ 이상의 비가 내리겠다. 부산·울산에는 20~60㎜, 경남 중·동부 내륙과 울릉도·독도에는 5~40㎜의 비가 예상된다. 제주도 산지와 중산간에는 20~70㎜, 해안에는 5~30㎜의 비가 내리겠다.

특히 비는 이날 새벽부터 오전 사이 가장 강하게 내릴 것으로 보인다. 강원 중·남부 동해안과 산지, 경북 북부 동해안과 북동산지에는 한 시간에 20~30㎜의 강한 비가 쏟아질 수 있어 주의가 필요하다. 오후에는 내륙 곳곳에서 소나기가 내리겠다. 예상 강수량은 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙, 충남 내륙, 전북 북동부, 경남 서부 내륙에서 5~40㎜, 충북과 대구·경북 내륙에서는 5~60㎜다. 소나기가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠다.

아침 최저기온은 22~26도, 낮 최고기온은 26~35도로 예상된다.

주요 지역의 낮 최고기온은 서울 33도, 인천 33도, 수원 33도, 춘천 33도, 강릉 26도, 청주 34도, 대전 34도, 전주 34도, 광주 34도, 대구 32도, 부산 31도, 제주 31도 등이다.

월요일인 10일에도 무더위는 계속되겠다. 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 아침 최저기온은 21~26도, 낮 최고기온은 27~34도로 예상된다. 당분간 기온은 평년보다 높을 것으로 전망된다.

10일에도 동해안을 중심으로 강하고 많은 비가 이어지겠다. 강원 중·남부 동해안과 산지에는 20~60㎜, 많은 곳은 80㎜ 이상, 경북 동해안과 북동산지에는 20~60㎜, 많은 곳은 80㎜ 이상의 비가 예상된다. 부산·울산에는 20~60㎜, 경남 중·동부 내륙에는 5~40㎜의 비가 내리겠다.

제주도에도 산지와 중산간을 중심으로 10~50㎜, 해안에는 5~30㎜의 비가 예상된다. 비가 내리는 지역에서는 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지