‘오징어 게임’ 미국판 결국 무산…넷플릭스, ‘헤클러’ 제작 중단

넷플릭스 인기 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’. 넷플릭스

넷플릭스 인기 오리지널 시리즈 ‘오징어 게임’의 미국판 확장 프로젝트 제작이 결국 무산된 것으로 전해졌다.

‘오징어 게임’의 글로벌 인기를 바탕으로 수년간 개발돼 온 프로젝트였지만, 넷플릭스의 프랜차이즈 전략 변화와 개발 지연 등이 겹치면서 제작이 중단된 것으로 보인다.

8일(현지시간) 미국 영화 전문 매체 더 플레이리스트에 따르면 넷플릭스는 ‘오징어 게임’의 영어권 스핀오프 ‘헤클러’(가제)를 더 이상 추진하지 않기로 했다.

‘헤클러’는 한국에서 시작된 ‘오징어 게임’을 영어권 이야기로 확장하는 프로젝트로, 당초 미국을 배경으로 한 스핀오프 성격으로 개발됐다. 실제 촬영은 영국에서 진행될 것으로 예상됐다.

‘파이트 클럽’·‘조디악’·‘나를 찾아줘’를 연출한 데이비드 핀처 감독이 메가폰을 잡고, ‘유토피아’ 시리즈의 데니스 켈리가 극본을 맡을 예정이었다. 핀처는 연출자로 프로젝트 개발에 참여하면서 넷플릭스와 장기간 작품을 준비해왔다.

이 프로젝트가 알려지면서 ‘오징어 게임’ 팬들의 관심도 컸다. ‘오징어 게임’ 시즌3 마지막 회에 할리우드 배우 케이트 블란쳇이 미국인 모집책으로 등장하면서 핀처의 미국판 스핀오프와 연결되는 것 아니냐는 추측이 나오기도 했다.

극 중 프론트맨(이병헌 분)이 로스앤젤레스(LA)에서 미국인 모집책이 딱지치기를 하는 모습을 목격하는 장면이었다.

그러나 ‘오징어 게임’ 창작자인 황동혁 감독은 해당 장면과 핀처의 스핀오프가 연결된다는 해석에 선을 그었다. 더 플레이리스트 역시 블란쳇이 ‘헤클러’에 참여했다는 정황은 없다고 전했다.

‘헤클러’가 개발 단계에서 멈춘 데에는 넷플릭스의 전략 변화가 영향을 미친 것으로 보인다.

더 플레이리스트에 따르면 이 프로젝트는 넷플릭스가 ‘오징어 게임’의 미국판 제작에 적극적으로 관심을 보이던 시기에 시작됐다. 그러나 수년간 개발이 이어지는 동안 넷플릭스의 경영진 변화와 콘텐츠 전략 수정이 진행됐고, 핀처 역시 다른 영화 프로젝트로 이동하면서 ‘헤클러’의 추진력이 약해졌다.

또한 넷플릭스의 온라인 동영상 서비스(OTT)의 우선순위 변경 등 전략 수정도 ‘헤클러’ 제작 무산과 관련이 있는 것으로 보인다.

넷플릭스는 하나의 영어권 미국판에 프랜차이즈 확장 전략을 집중하기보다 각 국가와 시장의 특성에 맞춘 형태의 ‘오징어 게임’ 확장을 검토하는 방향으로 전략을 바꾼 것으로 전해졌다.

다만 프랑스나 노르웨이 등 특정 국가를 배경으로 한 스핀오프가 실제 제작 단계에 들어갔다는 의미는 아니다. 더 플레이리스트는 해당 국가별 프로젝트 역시 현재로서는 구체적으로 추진되고 있는 작품이 확인된 것은 아니라고 전했다.

‘헤클러’의 제작 무산으로 ‘오징어 게임’은 한국을 넘어 세계 시장으로 확장해온 프랜차이즈 전략에서도 새로운 방향을 모색하게 됐다.

한편 ‘오징어 게임’은 이정재·이병헌 등이 출연한 넷플릭스 대표 오리지널 시리즈다. 2021년 공개 이후 전 세계적인 인기를 얻으며 넷플릭스의 대표적인 글로벌 프랜차이즈로 자리 잡았다.

한국 작품으로는 최초로 미국 크리틱스초이스 시상식에서 수상했으며, 2022년 미국 방송계 최고 권위상으로 꼽히는 에미상에서는 6관왕에 오르는 등 한국 콘텐츠의 글로벌 위상을 높였다는 평가를 받았다.

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