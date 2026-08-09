부산 사하구 구평동 공장서 불…리튬배터리 발화 추정

부산 사하구 구평동 한 철강제조 공장에서 방생한 불이 10시간 넘는 소방대원들의 진화작업 끝에 완전히 꺼졌다.

9일 부산소방재난본부에 따르면 전날 오후 6시49분쯤 부산 사하구 구평동의 한 철강제조 공장에서 화재가 발생했다.

인근 아파트 주민으로부터 “공장 지붕에서 연기가 많이 보인다”는 신고를 접수한 소방당국은 오후 7시30분 대응 1단계를 발령하고 진화에 나섰다. 불은 9일 0시52분쯤 초진돼 대응 1단계가 해제됐고, 오전 5시38분 완전히 꺼졌다.

화재로 인한 인명피해는 없었으나 고철 약 2000t과 망간 등 부자재 300t, 페로실리콘 350t이 소실된 것으로 추정된다. 페로실리콘은 철과 규소를 합금한 물질로, 화재 당시 단순 보관 중이었던 것으로 확인됐다.

소방대원들이 부산 사하구 구평동 한 철강제조 공장에서 발생한 불을 진압하고 있다. 부산소방재난본부 제공

불이 난 곳은 고철 등을 보관하는 연면적 6916㎡ 규모의 창고로, 화재 당시 2000t이 넘는 고철 자재가 쌓여 있었던 것으로 파악됐다. 소방당국은 평소 고철에 리튬배터리가 섞여 들어오는 경우가 많다는 공장 관계자의 진술 등을 토대로, 하역작업 과정에서 고철에 섞여 있던 리튬배터리에 충격이 가해지면서 불이 시작됐을 가능성에 무게를 두고 있다.

소방당국은 경찰과 합동감식을 통해 정확한 발화지점과 화재 원인 및 재산 피해 규모 등을 조사할 예정이다.

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