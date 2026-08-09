“슬리퍼가 40만원?”…꾸미고 협업하니 ‘여름 신발’ 몸값 뛰었다

집 앞에서 편하게 신던 샌들과 슬리퍼가 올여름 패션 시장의 주인공으로 떠올랐다. 물에 젖어도 부담 없는 실용성에 장식과 협업 디자인을 더하면서 수십만원을 호가하는 제품까지 등장했다.

한화갤러리아 제공

9일 업계에 따르면 갤러리아백화점은 서울 명품관에서 미국 캐주얼 신발 브랜드 크록스 팝업스토어를 오는 19일까지 운영한다.

이번 팝업에서는 여름 신상 샌들과 인기 클로그를 비롯해 신발에 꽂아 취향대로 꾸밀 수 있는 시즌 신상 ‘지비츠 참’을 선보인다. 지비츠 참은 크록스 신발의 구멍에 끼우는 액세서리로, 신발 한 켤레를 각자 다른 디자인으로 바꿀 수 있다는 점이 특징이다.

대표 상품은 새터데이 메탈릭 버클 샌들과 새터데이 딥디드 버클 샌들, 클래식 발레 클로그 등이다. 지비츠 참은 종류에 따라 5000~7000원대에 판매한다.

팝업 기간 구매 수량에 따라 신발은 최대 20%, 지비츠 참은 최대 30% 할인한다. 단순히 신발을 판매하는 데 그치지 않고 소비자가 현장에서 제품을 고르고 꾸미도록 해 체류 시간을 늘리려는 전략이다.

여름 신발 수요도 빠르게 늘고 있다. 한정판 거래 플랫폼 크림에 따르면 지난 5월 샌들·슬리퍼 거래량은 지난해 같은 기간보다 약 30% 증가했다.

특히 협업 상품에 수요가 몰렸다. 크록스와 국내 패션 브랜드 앤더슨벨이 함께 만든 ‘베이 클로그 블랙’은 출시 당일 크림 내 저장 수가 전날보다 2290% 급증하며 샌들 급상승 순위 1위에 올랐다.

발매가는 17만9000원이었지만 거래 가격은 한때 39만9000원까지 뛰었다. 편안한 착용감만으로 선택하던 클로그가 희소성과 디자인을 따지는 패션 상품으로 바뀐 셈이다.

명품과 대중적인 여름 신발 브랜드의 협업도 이어지고 있다. LF가 국내에서 전개하는 이자벨마랑은 브라질 플립플롭 브랜드 하바이아나스와 협업한 컬렉션을 지난 6월 청담 플래그십 스토어에서 단독 출시했다.

LF에 따르면 일부 인기 상품은 출시 직후 빠르게 소진됐고, 출시 후 3일간 매출은 전년 동기 대비 약 350% 증가했다.

얇고 가벼운 신발뿐 아니라 비와 더위에 함께 대응할 수 있는 ‘하이브리드 신발’도 인기다.

카카오스타일이 운영하는 지그재그에서 지난 5월 10일부터 6월 9일까지 젤리슈즈 거래액은 전년 동기 대비 3397% 급증했다. 같은 기간 메시 샌들은 238%, 메시 메리제인은 493%, 플립플롭은 48% 늘었다.

장마철에만 신던 레인부츠도 디자인 상품으로 영역을 넓혔다. 노스페이스 ‘화이트라벨 세미 레인부츠’는 도트무늬가 사회관계망서비스(SNS)에서 입소문을 타면서 하루 저장 수가 전날보다 1180% 늘었다.

발매가 11만9000원인 제품이 크림에서 22만9000원에 거래되기도 했다. 보테가 베네타의 ‘퍼들 앵클 부츠’ 역시 크림의 럭셔리 인기 순위 상위권에 올랐다.

과거 여름 신발의 선택 기준이 시원함과 방수 기능이었다면 이제는 디자인과 희소성, 꾸미는 재미까지 따지는 시장으로 바뀌고 있다. 갤러리아가 한여름 백화점 명품관에 크록스 팝업을 들인 이유도 여기에 있다. 편하게 신는 신발일수록 남들과 다르게 꾸미려는 소비가 새로운 매출을 만들고 있다.

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