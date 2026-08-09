경기도장애인재활협회, 경기도장애인 IT 페스티벌 참가자 모집

사단법인 경기도장애인재활협회(회장 이영재)가 ‘2026년 제26회 경기도장애인 IT 페스티벌(Festival·사진)’에 함께할 참가자를 오는 14일까지 모집한다.

이번 페스티벌은 다음달 29일 서울대 시흥캠퍼스 연수원과 컨벤션센터(경기 시흥시 소재)에서 진행된다. 그간 경기도 내 장애인의 정보격차 해소 및 정보기술(IT) 프로그램 경합을 통해 인재를 발굴·육성하는 기회를 제공하고자 2001년부터 해마다 진행하고 있다.

대회 종목은 크게 IT, e스포츠, 코딩(Coding) 3가지로 나뉘어 진행된다. IT 종목은 △이라이프 맵(eLife Map) △이툴(eTool) PPT △이툴 스프레드시트(eTool Spreadsheetl) 엑셀, e스포츠 종목은 △FC온라인 △ 테일즈런너(이상 PC), △쿠키런, 카트라이더(이상 모바일), 코딩 종목은 △이크리에이티브 스마트 인공지능(eCreative Smart AI)로 각각 진행될 예정이다. 특히 이 종목 참가자는 직접 영상을 찍어 전자우편으로 사전 제출해야 한다. 특수교사와 장애학생이 2인 1조를 꾸려 참여할 수 있으며, KT강남광역본부 측에서 프로그램에 대한 교육을 제공할 예정이다. 나머지 종목은 현장에서 진행된다.



이번 페스티벌에선’은 다양한 체험 부스가 운영될 예정이다. 가상현실(VR)과 로봇 풋볼, ‘포켓몬 고(GO)’, AI 개발 게임, 닌텐도·플레이스테이션(마리오 파티 등) 등에 대한 체험이 마련될 예정이다. 자세한 내용은 사단법인 경기도장애인재활협회 홈페이지(www.gsrpd.org)를 참고하면 된다.

협회 측은 “이번 페스티벌은 장애인의 디지털 역량을 넓히고, 다양한 경험을 통해 미래 사회에 필요한 인재로 성장할 수 있는 기회를 제공하는 자리”라며 “앞으로도 장애인의 정보 접근성과 참여 기회를 확대하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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