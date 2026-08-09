전국 무더위·열대야 계속…강원·경북 동해안 최대 80㎜ 비

일요일인 9일은 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어지겠다.



강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지, 부산·울산·경남 중·동부내륙, 제주도에는 비가 내리겠다.

8일 서울 서대문구 신촌 연세로 일대에서 열린 2026 서울 바캉스 페스티벌에서 참가자들이 물총을 쏘며 더위를 식히고 있다.

오후에는 경기 남부내륙과 강원 남부내륙, 충청권, 전북, 전남권 북부, 경상권 내륙을 중심으로 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 강원 중·남부 동해안·산지 20∼60㎜(많은 곳 80㎜ 이상), 강원 북부 동해안·산지 5∼40㎜, 경북 동해안·북동산지 20∼60㎜(많은 곳 경북 북부 동해안·북동산지 80㎜ 이상), 부산·울산 20∼60㎜, 경남 중·동부내륙 5∼40㎜, 제주도 산지·중산간 10∼50㎜, 제주도 해안 5∼30㎜이다.



소나기에 의한 강수량은 경기 남부내륙·강원 남부내륙·대전·세종·충남·전북·광주·전남 북부·경남 서부내륙 5∼40㎜, 충북·대구·경북내륙 5∼60㎜이다.



낮 기온은 26∼35도로 예보됐다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 24.8도, 인천 25.7도, 수원 24.6도, 춘천 21.9도, 강릉 19.6도, 청주 24.7도, 대전 26.4도, 전주 26.6도, 광주 27.7도, 제주 26.0도, 대구 25.8도, 부산 27.6도, 울산 25.5도, 창원 27.8도 등이다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼5.0m, 남해 1.5∼4.0m로 예상된다.

<연합>

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