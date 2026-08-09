'원정도박 고백' 황기순 "본전 강박에 도피…교민 피해 은둔"

코미디언 황기순이 과거 해외 원정도박과 필리핀 도피 생활 당시의 심경을 밝혔다.

8일 방송된 MBN 토크 예능물 '김주하의 데이앤나잇'에는 개그맨 김정렬과 황기순이 게스트로 출연했다.

황기순은 도박 중독에 빠진 계기에 대해 "일해서 번 돈이 나가다 보니 본전을 찾아야 한다는 강박이 생겼다"며 "그때부터 급속도로 나빠졌다"고 말했다.

필리핀에서 보낸 2년간의 불법체류 생활에 대해서는 "사람이 무서워 1년가량 집 밖을 나가지 않았다. 배고픔과 외로움이 가장 큰 고통이었다"고 회상했다. 그는 한국 교민을 피해 가명을 쓰고 수염을 기르며 은둔했다고 전했다.

도피 당시 항간에 알려진 채무 규모에 대해서도 해명했다. 황기순은 "보도처럼 10억~20억 원대의 큰 빚을 진 것은 아니었다"며 "여러 상황이 겹쳐 두려운 마음에 귀국하지 못했던 것"이라고 설명했다.

귀국 후 도박문제 예방 홍보대사로 활동해 온 황기순은 "반성과 후회는 끝도 없이 했다. 지금 생각해도 큰 오점"이라고 덧붙였다.

<뉴시스>

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