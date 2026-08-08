부산 철강제조공장 불…많은 연기에 주민 외출 자제 당부

[부산소방재난본부 제공]

부산의 한 철강 제조공장에서 불이 나 많은 연기가 발생하면서 인근 주민들에게 외출을 자제해달라는 안전 메시지가 발송됐다.



부산소방재난본부에 따르면 8일 오후 6시 49분께 부산 사하구 구평동에 있는 철강제조 공장에서 많은 연기와 함께 불이 나는 것을 인근 주민이 발견, 119에 신고했다.



소방 당국은 오후 7시 30분께 대응 1단계를 발령하고, 인원 88명과 장비 37대를 동원해 불을 끄고 있다.



현재까지 인명 피해는 없는 것으로 전해졌다.



부산시는 공장 화재 소식을 전하며 "인근 주민은 외출을 자제하는 등 안전에 유의해달라"고 당부했다.



소방 당국 측은 "철자재 부스러기를 보관하는 곳에서 불이 났는데, 철자재 양이 2천t에 이르는 것으로 파악돼 불을 완전히 끄는 데는 장시간이 소요될 것 같다"고 말했다.



소방 당국은 철자재 보관 창고에서 불이 시작된 것으로 보고 진화 작업이 마무리되는 대로 화재 원인과 재산피해 규모를 조사할 예정이다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지