대전 400세대 아파트 정전…주민들 폭염 속 4시간 넘게 불편

대전과 충남 당진에서 정전 사고가 잇따라 주민들이 폭염 속에서 큰 불편을 겪었다.



8일 오후 3시 15분께 대전시 서구 도마동 400여세대 규모의 아파트단지에 전기 공급이 끊겼다.

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애초 변압기 폭발 신고가 119에 접수됐으나, 한전 측은 아파트단지 자체 소유 설비인 인입 케이블 고장으로 인한 정전이라고 연합뉴스에 설명했다.



아파트단지 관리사무소가 전기업체를 동원해 복구작업을 벌인 끝에 오후 7시 40분께 전기 공급이 재개됐으나, 그 사이 주민들은 냉방기기를 작동하지 못하고 승강기를 이용하지 못하는 등 불편을 감수해야 했다.



폭염경보가 발효 중인 대전의 이날 최고 체감온도는 35도를 웃돌았다.



아파트단지 측은 '노약자들은 시원한 곳으로 피신하라'고 안내했다.



이날 오후 4시 38분께부터는 충남 당진시 읍내동 일원 800여세대에도 전기 공급이 중단됐다.



당진시는 정전 사실을 알리는 한편 안전사고에 유의해 달라고 당부하는 재난안전문자를 발송했다.



한전이 긴급 복구팀을 투입한 끝에 전기 공급은 오후 7시 20분께 모두 재개됐다.



정전은 돌풍에 날아온 물건이 전선을 끊으면서 발생한 것으로 파악됐다.



이날 당진시 합덕·송악읍, 면천·우강면 등에서도 변압기 설비가 고장 나 일부 주민이 불편을 겪었다.

<연합>

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