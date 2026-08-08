천안 교회서 11세 남아 사망…‘침대에 결박’ 학대치사 여부 수사

충남 천안의 한 교회 생활시설에서 지내던 11세 남아가 숨지는 사건이 발생하면서 경찰이 수사에 나섰다. 피해 아동이 침대에 결박되어 있었다는 진술이 나오면서 경찰은 아동 학대가 있었는지 들여다보고 있다.

충남경찰청. 연합

8일 경찰에 따르면 충남경찰청은 A(11)군이 살았던 교회에 있던 성인 3명에 대해 아동학대치사 등 혐의를 염두에 두고 조사하고 있다. A군은 지난 5일 오후 8시49분쯤 천안의 한 교회에서 고열과 의식저하 증세를 보여 병원으로 옮겨졌다. 하지만 A군은 3시간여 만에 끝내 숨졌다. 당시 ‘아이가 아프다’는 교회 측 신고로 119구급대가 출동했으나 종합병원 6곳에서 병상을 찾지 못해 약 1시간 거리에 있는 세종충남대병원으로 이송한 것으로 알려졌다.

경찰은 ‘발견 당시 아이가 침대에 묶여 있었다’는 목격자 진술을 확보하고 학대가 있었는지를 중심으로 수사하고 있다. A군은 교회에서 성인 3명 등과 함께 지낸 것으로 조사됐다. 경찰은 병원으로부터 A군 몸에 학대 의심 정황이 있다는 신고를 접수하고 정확한 사인 규명을 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다. 국과수는 골절 등 특이점은 없다는 1차 구두 소견을 전달한 것으로 알려졌다. 정확한 감정 결과는 약 3주 후 나올 것으로 보인다.

A군은 어렸을 때부터 해당 교회에서 지냈고 학교에 다니지 않고 홈스쿨링을 한 것으로 파악됐다. 경찰 관계자는 “무단으로 학교를 가지 않은 게 아니라 정식 절차를 거쳐 유예 승인을 받고 홈스쿨링을 진행 중이었다”라며 “어릴 때부터 교회에서 지내게 된 경위나 홈스쿨링을 하게 된 구체적인 사유 등은 개인 가족사에 해당해 공개하기 어렵다”고 전했다.

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