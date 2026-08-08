與 전대 제주·인천서 김민석 5.6%p차 승리…최고위원엔 박선원 1위

더불어민주당 당대표와 최고위원 선출을 위한 전국 순회경선이 치러지고 있는 가운데 제주·인천 지역에서 김민석 당대표 후보가 정청래 후보를 두 지역 모두에서 앞섰다. 이로써 0.9%포인트 차이로 1위를 달리던 정 후보의 순위가 바뀌었다.

김민석(왼쪽) 더불어민주당 당대표 후보와 송영길 후보가 8일 오후 인천 남동체육관에서 열린 인천광역시당 정기당원대회 및 당대표·최고위원 선출 순회경선에서 인사를 나누고 있다. 뉴시스

민주당은 8일 제주와 인천에서 합동연설회를 진행한 뒤 권리당원 투표 결과를 발표했다. 김 후보는 두 지역 합산 2만2537표로 합산 득표율 47.6%였다. 정 후보는 1만9862표(42.1%)로 2위였다. 송영길 후보는 4799표로 10.2%를 차지했다.

최고위원 후보 경선에서는 박선원 후보가 두 지역 합산 득표율 18.0%로 1위였다. 최민희·서미화·한민수 후보가 뒤따랐다. 제주 지역에서는 최 후보가 6080표(18.3%)로 1위, 박 후보가 5125표(15.4%)로 2위를 차지했으나 인천 지역에서는 박 후보 1만1694표(19.1%), 최 후보가 9980표(16.3%)로 순위가 달랐다.

당대표 경선에서는 김민석 후보가 5.7%포인트 차이로 앞섰다. 제주 지역 당대표 경선 개표 결과 김 후보는 8742표로 52.6%, 정 후보는 6625표로 39.9%, 송영길 후보는 1250표로 7.5%를 기록했다. 인천 지역에서도 김 후보가 1만3795표로 45.1%, 정 후보 1만3237표로 43.3%였다. 송 후보는 3559표로 11.6%를 차지했다.

8일 제주시 헤리티크 제주에서 열린 더불어민주당 제3차 정기전국당원대회 당대표·최고위원 후보자 제주 합동연설회에서 당대표 후보들이 나란히 앉아 있다. 왼쪽부터 김민석, 정청래. 송영길 후보. 뉴스1

민주당 중앙당 선거관리위원회에 따르면 제주·인천 지역 선거인단 수는 10만1137명이고 투표자 수는 4만7198명이다. 두 지역 표 수는 전체 표의 7% 남짓에 불과하지만, 곧 치러질 호남과 수도권 표심의 가늠자가 된다. 그간 제주는 호남, 인천은 수도권 표심과 비슷한 경향을 보여 전체 권리당원 중 70%를 차지하는 당원의 민심을 보여준다고 평가됐다.

앞서 치러진 순회경선에서 김 후보와 정 후보는 각각 1번씩 승리하면서 1승 1패로 박빙의 승부를 펼쳤다. 1주차 순회경선 결과 김 후보는 충청권에서, 정 후보는 부산·울산·경선에서 승리했다. 이날 경선 투표 결과로 충청·영남권 순회경선 투표 합산 결과에서 45.5%로 1위를 차지했던 정 후보의 순위가 바뀌었다. 김 후보는 0.99%포인트 뒤진 44.5%로 2위였다.

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