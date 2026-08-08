찜통더위에 온열질환자 폭증…3명 사망·누적 환자 3000명 돌파

무더위가 이어지면서 전날 하루 수백명의 온열질환자가 발생했다. 사망자도 3명 발생했다.

8일 질병관리청에 따르면 전날 500여개 응급실을 찾은 온열질환자 수는 202명이었고 3명은 숨졌다. 지난 5월15일부터 전날까지 온열질환 감시체계를 통해 파악된 누적 환자 수는 3089명이었고 누적 사망자는 26명이다. 온열질환자는 지난달 중순까지 하루 50명 이하에서 이달 들어 매일 세 자릿수를 기록하고 있다. 지난 3일 208명을 시작으로 닷새째 하루 평균 200명의 환자가 발생하고 있다. 4일 211명, 5일 223명, 6일 194명이었다.

폭염이 이어지며 온열질환자 발생도 늘어나고 있는 가운데 경기도 수원시 장안구 수원소방서 정자119안전센터에서 문연호 소방장과 김승태 소방사가 얼음조끼와 아이스팩 등 폭염 관련 물품을 준비하고 있다. 연합

지역별로는 경기가 68명으로 가장 많았고 서울은 35명으로 2위를 차지했다. 올해 발생한 온열질환자 중 76.8%는 남성이고, 65세 이상 노인이 연령대별로는 35.1%를 차지해 가장 많았다. 질환별로는 열탈진이 61.4%로 가장 많았고, 열사병 18.0%, 열경련 10.8% 순이었다.

온열질환은 10번 중 7번은 실외에서 발생했다. 발생 장소는 실외 작업장이 25.1%, 길가 12.8%, 길가 12.8%, 논밭 11.9% 등으로 실외가 74.9%를 차지했다. 온열질환은 열대야로 인해 밤에도 더운 날씨가 지속되면서 악화됐다. 온열질환 발생 시간은 오전 6∼10시가 12.8%로 가장 많았는데, 아침에도 더운 날씨가 이어진 것이 영향을 미친 것으로 보인다. 오후 2∼3시는 9.9%, 오후 3∼4시 9.8%, 오후 4∼5시 9.2% 등이다.

온열질환을 예방하기 위해서는 야외활동을 자제하고 물을 자주 마셔야 한다.

앞서 질병청은 온열질환자 중 초고령층의 비율이 높은 만큼 집중 보호를 추진한다고 밝혔다. 질병청은 “고령자는 체온조절 능력이 떨어지고 온열질환 초기 증상을 스스로 알아차리기 어려워 증상이 빠르게 악화될 수 있다”며 “실외뿐만 아니라 실내에서도 온열질환 예방을 위한 노력이 필요하며 가족과 이웃에서도 어르신의 건강 상태와 실내 환경을 자주 확인해 주는 것이 필요하다”고 당부했다.

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