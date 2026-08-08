김정수 강릉해경서장, 여름철 물놀이 사고 대응태세 점검

김정수 강릉해양경찰서장이 여름 성수기 물놀이 사고 대응태세를 점검했다.

강릉해경은 8일 김 서장이 관광객이 많이 찾는 비지정해변과 관할 끝단에 위치한 금진출장소를 방문, 현장을 점검했다고 밝혔다. 이번 점검은 여름 성수기 물놀이 사고 등 연안사고를 예방하고 현장부서 구조 대응태세를 사전에 확인하는 차원에서 이뤄졌다.

김정수 강릉해양경찰서장이 여름철 물놀이 사고 대응태세를 점검하고 있다. 강릉해경 제공

비지정해변의 경우 인명구조요원이 배치되어 있지 않음에도 물놀이객이 다수 방문해 안전관리 실태 파악이 중요하다. 금진출장소는 신속 구조를 위해 수상오토바이를 운용하고 있는 만큼 관리 상태가 중요하다.

김 서장은 많은 투숙객이 이용하는 숙소 앞 비지정해변들을 직접 둘러보며 물놀이객 이용 현황과 사고 위험요인을 확인했다. 출입 자제 안내표지 및 현수막과 인명구조함 등 안전시설물 관리 상태 등도 직접 점검했다.

특히 이날은 동해중부전해상에 풍랑주의보가 발효된 상태로 입수가 철저히 통제되고 있는지도 살폈다.

이 과정에서 비지정해변은 인명구조요원이 상시 배치되어 있지 않은 만큼 순찰과 예방활동을 강화하고 적극 계도를 통해 사고를 미연에 방지할 것을 지시했다. 강릉시에서 주말 소수 배치한 계도요원 대상으로도 격려와 함께 동일한 내용을 당부했다.

이어 방문한 금진출장소에서는 성수기 구조대응태세를 점검했다. 특히 해수욕장 개장 기간 운영 중인 수상오토바이 운용 실태와 민간 해양재난구조대 협력 체계를 살펴보며 신속 대응체계 유지에 만전을 기할 것을 강조했다.

김정수 서장은 “여름철에는 지정 해수욕장보다도 인명구조요원이 없는 비지정해변에의 사고 위험이 높다”며 “본인과 가족의 안전을 위해 지정 해수욕장에서 물놀이를 즐겨 주실 것”을 부탁했다.

이어 “현장 중심 예방활동과 신속한 대응체계 유지를 통해 국민이 안심하고 바다를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

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