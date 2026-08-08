‘김부장’ 제작사 회장 피소…휴마시스 미공개 정보 이용 혐의

경찰이 코스닥 상장사의 미공개 정보를 위법하게 이용한 혐의로 판타지오 회장을 수사하고 있다. 판타지오는 최근 흥행한 드라마 ‘김부장’의 공동제작사였다.

서울경찰청 광역수사단. 연합

8일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 지난달 22일 서울 마포경찰서로부터 남궁견 판타지오 회장의 자본시장법 위반 혐의 사건을 이첩받아 수사하고 있다. 마포서는 지난 6월 남궁 회장을 상대로 한 고소장을 접수해 지난달 초 고소인을 조사했다. 마포서는 이후 사건을 금융범죄수사대로 이관했다.

고소인은 코스닥 상장사인 의료기기 업체 휴마시스 주주로 남궁 회장이 기업 실소유주로서 각종 사업에 대한 정보를 선별적으로 전해 투자 판단을 왜곡했다고 주장하는 것으로 알려졌다. 또 자사주 매입 등의 사안에 대한 기업의 미공개 정보를 남궁 회장이 절차를 거쳐 공개하기 전 일부 주주에 알렸다는 의혹도 제기됐다. 휴마시스는 코로나19 대유행 당시 진단 키트 등으로 시장의 주목을 받은 회사다.

한편 남궁 회장 측은 관련 의혹을 부인하고 있는 것으로 알려졌다.

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