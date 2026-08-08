낮 최고 35도·열대야 계속…동해안엔 많은 비 [내일날씨]

일요일인 9일은 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지고 열대야가 나타나는 곳도 많겠다. 동해안을 중심으로 많은 비가 내리겠고, 일부 내륙에는 소나기가 예상된다.

가을에 접어든다는 절기 ‘입추(立秋)’를 하루 앞뒀던 6일 대구 중구 동성로에서 시민들이 양산으로 뙤약볕을 가린 채 발걸음을 재촉하고 있다. 뉴스1

8일 기상청에 따르면 9일 전국은 가끔 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다.

강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지, 부산·울산·경남 중·동부 내륙, 제주도에는 비가 내리는 곳이 있겠다.

오후에는 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙, 충청 내륙, 전북 북동부, 대구·경북 내륙, 경남 서부 내륙에 소나기가 내리겠다.

예상 강수량은 경기 남부 내륙과 강원 남부 내륙, 충남 내륙, 전북 북동부, 경남 서부 내륙 5∼40㎜다. 충북과 대구·경북 내륙에는 5∼60㎜의 소나기가 예상된다.

비나 소나기가 내리는 곳에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 칠 수 있다. 짧은 시간에 많은 비가 집중되면 계곡과 하천의 물이 갑자기 불어나거나 저지대와 지하차도가 침수될 수 있어 주의해야 한다.

8일부터 10일까지 예상 강수량은 강원 중·남부 동해안·산지 30∼80㎜, 강원 북부 동해안·산지 20∼60㎜다. 강원 중·남부 동해안·산지에는 100㎜ 이상 내리는 곳도 있겠다.

같은 기간 경북 동해안·북동산지에는 30∼80㎜, 경북 북부 동해안·북동산지의 많은 곳에는 100㎜ 이상의 비가 예보됐다.

9일부터 부산·울산에는 20∼60㎜, 경남 중·동부 내륙에는 5∼40㎜의 비가 내리겠다. 울릉도·독도의 9일 예상 강수량은 5∼40㎜다.

제주도 산지·중산간에는 8일부터 10일까지 20∼70㎜, 제주도 해안에는 9일부터 5∼30㎜의 비가 예상된다.

특히 9일 새벽부터 오전 사이 강원 중·남부 동해안·산지와 경북 북부 동해안·북동산지에는 시간당 20∼30㎜의 강한 비가 내리는 곳이 있겠다.

비가 내리는 지역에서는 기온이 일시적으로 낮아지겠으나 비가 그친 뒤 습도가 높은 가운데 기온이 다시 올라 무덥겠다. 전국 대부분 지역의 최고체감온도는 35도 안팎으로 오르고, 열대야가 나타나는 곳도 많겠다.

아침 최저기온은 22∼26도, 낮 최고기온은 26∼35도로 예상된다.

주요 도시별 아침 최저기온은 서울·인천·대전·청주·전주·광주·대구 25도, 춘천 21도, 강릉 22도, 부산 26도, 제주 27도다.

낮 최고기온은 서울·인천·춘천 33도, 강릉 26도, 대전·청주·전주·광주 34도, 대구 32도, 부산·제주 31도로 예상된다.

8일 강원 강릉시 경포해수욕장에서 우산을 쓴 피서객들이 거센 파도와 먹구름이 드리운 해변을 바라보고 있다. 뉴스1

제주도 해상과 남해상 등을 중심으로 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 남해안과 제주도 해안, 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 방파제와 갯바위를 넘을 수 있다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0∼3.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다의 파고는 동해 1.0∼3.5m, 서해 1.0∼5.0m, 남해 1.5∼4.5m로 예상된다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

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