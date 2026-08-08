블랙핑크 "10주년 중요한 날인 거 알아…섭섭함 안겨 미안"

K-팝의 확장을 넘어 글로벌 팝 음악 신의 지형을 재편해 온 그룹 '블랙핑크(BLACKPINK)'가 8일 데뷔 10주년을 맞았다. 2016년 데뷔 이후 10년간 쌓아 올린 궤적은 단순한 인기 걸그룹의 성과를 넘어, 한 팀이 문화 그 자체가 될 수 있음을 증명한 역사였다.

이날 K-팝 업계에 따르면 제니, 로제, 지수, 리사 등 블랙핑크 네 멤버는 데뷔 10주년 당일인 같은 날 오후 서울 용산구 국립중앙박물관(국중박)에서 열리는 팬 이벤트 '미트 앤드 그리트(Meet&Greet)'에 전원 참석해 팬들과 만난다.

앞서 일부 멤버의 해외 일정 등으로 10주년 당일 완전체 참석 여부에 대한 관측이 나오기도 했으나, 현재 각기 다른 레이블과 소속사에 몸담고 있는 네 멤버 모두 일정을 조율해 팬들과의 약속을 지키기로 했다.

행사가 열리는 국립중앙박물관은 블랙핑크가 지난 2월 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)' 발매 당시 청음회를 개최하고 주요 유물 음성 도슨트로 참여하는 등 인연을 이어온 공간이다. 국립박물관문화재단 역시 이번 10주년에 맞춰 박물관 문화상품 브랜드 '뮷즈'와 협업한 '헤리티지 컬렉션' 7종을 내놓는다.

다만 이번 팬 이벤트의 참석 인원이 사전 추첨을 통한 40명에 불과하고, 10주년이라는 상징적 성격에 비해 팬들이 체감할 수 있는 기념 이벤트의 규모가 다소 아쉽다는 불만이 팬덤 '블링크' 사이에서 나오기도 했다.

블랙핑크의 10주년을 맞아 지난 추억에 대한 감사와 여전한 애정을 전하면서도, 소통 부족과 많은 팬들이 참여하지 못하는 팬 이벤트 등 단체 활동 대응에 대한 아쉬움과 실망감을 감내하는 팬들의 복잡한 심경이 드러나기도 했다.

멤버 지수는 팬 커뮤니티를 통해 미안한 마음을 먼저 건넸다. 지수는 "이번 기념일은 미안한 마음이 큰 하루인 것 같다"며 "10년이라는 시간 동안 항상 좋은 모습만 보여주고 힘든 순간에 행복을 주는 사람으로 존재하고 싶었는데, 많은 블링크가 속상해하니까 마음이 무겁다"고 털어놓았다. 이어 "블랙핑크를 이렇게 빛나게 해 준 건 블링크라는 사실을 잊지 않고 있다"며 "큰 섭섭함을 안겨주게 된 거 다시 한번 미안하고 언제나 고맙고 사랑한다"고 진심 어린 사과를 전했다.

자신의 소셜 미디어에 4인 단체 사진을 올린 제니는 "늘 같은 자리에서 저를 기다려 주고, 믿어 주고, 응원해 준 사람들이 있다는 게 얼마나 큰 힘이었는지 시간이 지날수록 더 깊이 느끼게 된다"며 "여러분 덕분에 정말 많은 꿈을 이룰 수 있었고, 블링크와 함께한 '제니'라는 사람으로 살아가면서 저 자신을 더 잘 알게 되고 사랑할 수 있게 됐다"고 고마움을 전했다.

로제는 "19살 때 데뷔해서 29살이 된 오늘까지 서툴러도 성장해가는 우리의 모습 하나하나를 예쁘게 봐주고 응원해줘서 가수가 가질 수 있는 수많은 꿈을 이룰 수 있었다"며 "앞으로도 건강하고 행복하게 서로 응원하면서 성장하는 블링크, 블랙핑크가 되자"고 다짐했다.

리사 또한 "벌써 10년이라는 시간이 흘렀다. 기쁜 순간도, 힘든 순간도 블링크가 있었기에 여기까지 올 수 있었다"며 "10년이라는 긴 시간을 언제나 함께해 주셔서 진심으로 감사하고 사랑한다"고 인사를 전했다.

블랙핑크 네 멤버는 이날 팬 이벤트 전 4인 완전체로 위버스 라이브를 통해 블링크에게 재차 미안한 마음을 전했다.

지수는 "원래 많은 분들과 보고 싶었어요. 10주년 중요한 날인 거 인지하고 있었다"고 했다. 다만 "커뮤니케이션에서 문제가 있었던 것 같아요. 즐겁게 보내고 싶었는데, 섭섭한 마음이 있는 블링크들에게 미안해요. 사랑한다고 알아주셨으면 좋겠어요. 저희 마음 알아주셨으면 좋겠다"라고 덧붙였다.

2016년 8월8일 '휘파람'과 '붐바야'로 데뷔한 블랙핑크는 2022년 정규 2집 '본 핑크(BORN PINK)'로 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'과 영국 오피셜 앨범 차트 톱100을 동시에 석권하는 대기록을 썼다. 영미 양대 차트를 동시에 제패한 여성 그룹은 2001년 '데스티니스 차일드' 이후 21년 만이었다. 두 차트 모두 1위는 아시아 여성 아티스트 최초이기도 하다.

음원으로는 팀 발매곡만으로 총 11곡을 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫100'에 진입시키며 K팝 여성 아티스트 최다 기록을 세웠다. 특히 '뛰어(JUMP)'는 '글로벌 200'과 '글로벌(미국 제외)' 차트를 동시에 석권하며 K-팝 걸그룹 최초·최다 1위 기록을 추가했다. 최근에는 K팝 걸그룹 최초로 프랑스음반협회(SNEP) 싱글 다이아몬드 인증까지 획득했다. 또한 메가 히트곡 '마지막처럼'으로도 영국음반협회(BPI) 실버 인증을 받아 K팝 걸그룹 최다인 통산 11개의 BPI 싱글 인증 기록을 이어갔다.

앨범 판매량 역시 새 역사의 연속이었다. 정규 1집 '디 앨범'은 K-팝 걸그룹 최초 밀리언셀러에 올랐다. '본 핑크'는 최초 더블 밀리언셀러 기록에 이어 트리플 밀리언셀러(2026년 3월 기준)까지 달성했다. 미니 3집 '데드라인(DEADLINE)' 또한 발매 일주일 만에 177만 장을 돌파하며 역대 걸그룹 최고 초동 수치를 새롭게 썼다.

디지털 플랫폼에서 특히 강세다. 블랙핑크 공식 유튜브 채널은 올해 2월 전 세계 음악 아티스트 최초로 구독자 1억 명을 돌파했고 현재 누적 조회수는 426억 회를 넘어섰다. 스포티파이에서는 세계 최다 스트리밍 여성 그룹에 올라 있으며 현재까지 누적 스트리밍은 176억 회 이상에 달한다.

무대 위에서도 블랙핑크는 K-팝 걸그룹 기록을 써왔다. 첫 번째 월드투어는 총 47만 명의 관객을 동원하며 당시 K-팝 걸그룹 월드투어 신기록을 세웠고, 두 번째 월드투어 '본 핑크'는 약 180만 명을 모으며 자신들의 기록을 다시 경신했다.

최근 16개 도시, 33회차 규모로 진행된 '데드라인' 월드투어 역시 또 하나의 이정표를 남겼다. 전 세계 걸그룹 최초로 미국 로스앤젤레스(LA) 소파이 스타디움 양일 공연을 전석 매진시킨 데 이어 K-팝 걸그룹 중 처음 영국 웸블리 스타디움 무대에 입성하는 상징적인 기록도 써냈다.

이들은 또한 2019년 미국 최대 음악 축제 '코첼라(Coachella)' 서브 헤드라이너로 출연한 뒤 2023년 아시아 아티스트 최초의 헤드라이너로서 메인 무대를 장식했다. 영국 'BST 하이드 파크'에서도 K-팝 아티스트 최초 헤드라이너로 이름을 올리며 위상을 재확인했다.

2023년 YG엔터테인먼트와 그룹 활동 전속계약을 체결하고 개별 활동은 각자의 레이블(제니 '오드 아틀리에', 리사 '라우드', 지수 '블리수', 로제 '더블랙레이블')에서 활동을 해왔다.

<뉴시스>

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