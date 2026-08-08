50분 걸릴 퇴근길 18분 만에…호흡곤란 신생아 구한 경찰·시민

호흡곤란증후군을 겪던 생후 2일 된 아기가 경찰과 시민들의 도움으로 퇴근길 정체를 뚫고 무사히 상급병원에 도착했다. 퇴근 시간대 약 50분이 걸리는 14㎞ 구간을 이동하는 데 18분밖에 걸리지 않았다.

경찰 순찰차의 에스코트를 받으며 퇴근길 정체 구간을 통과하는 구급차. 경기남부경찰청 제공

8일 경기남부경찰청에 따르면 지난달 3일 오후 6시3분쯤 경기 수원시 권선구 수원덕산병원에서 생후 2일 된 신생아를 상급병원으로 긴급 이송해야 한다는 신고가 112에 접수됐다.

호흡곤란증후군을 보인 신생아의 이송을 맡은 사설구급차 기사 강민호(31)씨가 경찰에 에스코트를 요청했다. 목적지인 한림대 동탄성심병원까지의 거리는 약 14㎞였지만 금요일 퇴근 시간대 차량 정체로 신속한 이송이 어려운 상황이었다.

신고를 받은 수원권선경찰서 교통과 소속 조광호 경감과 박두희 경사는 곧바로 현장으로 출동했다. 이들은 병원 앞에서 신생아를 태운 구급차와 합류해 오후 6시8분쯤 에스코트를 시작했다.

경찰은 순찰차의 사이렌과 안내 방송을 이용해 앞서가던 차량들에 양보를 요청했다. 운전자들도 경찰의 안내에 따라 차량을 양옆으로 움직이며 구급차가 지나갈 길을 만들었다.

상급병원으로 긴급 이송되는 생후 2일 신생아. 경기남부경찰청 제공

경찰과 시민들의 협조 속에 구급차는 오후 6시26분쯤 한림대 동탄성심병원에 도착했다. 퇴근 시간대 약 50분이 걸리는 14㎞ 구간을 18분 만에 통과한 것이다.

신생아는 병원에서 치료받고 10여일 만에 퇴원했다. 현재는 건강하게 자라고 있는 것으로 전해졌다.

경찰은 시민들의 양보와 협조가 신생아를 신속하게 이송하는 데 큰 도움이 됐다고 밝혔다.

경찰청은 당시 순찰차가 구급차를 에스코트하는 모습이 담긴 영상을 유튜브에 게재해 홍보하고 있다.

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