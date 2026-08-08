119세 남성의 장수 비결은?…“열심히 일하고 건강하게 먹어”

119세 생일을 맞은 호세 플로레스. 온라인 캡처

119세가 된 코스타리카 남성이 세계 최고령 생존자 기록에 도전하면서 그의 평범한 생활습관이 주목받고 있다.

특별한 건강보조식품이나 극단적인 식이요법 대신 평생 육체노동을 하고 꾸준히 걷고 이웃들과 교류하며 살아온 것이 특징이다.

아르헨티나 매체 인포바에는 7일(현지시간) 코스타리카의 119세 남성 호세 플로레스의 장수 비결과 생활습관을 소개했다.

주인공은 코스타리카 과나카스테주에 거주하는 호세 플로레스다.

1907년 7월 11일 태어난 플로레스는 어린 시절 부모를 잃은 뒤 농촌에서 육체노동을 하며 평생을 보냈다. 현재는 청력이 떨어지고 무릎 관절이 약해져 보행 보조기를 사용하지만, 산책을 하며 이웃들과 교류하는 일상을 이어가고 있다.

플로레스의 나이는 현재 국제 장수 연구기관인 노인학연구그룹(GRG)의 검증 절차를 거치고 있다. 공식 인증을 받으면 세계 최고령 생존자 기록에 도전할 수 있다.

현재 기네스 세계기록이 공식적으로 인정한 세계 최고령 생존자는 영국의 에설 캐터햄으로, 1909년 8월 21일생이다. 캐터햄은 오는 21일 117세가 된다.

플로레스의 식습관은 특별하지 않다.

그가 즐겨 먹는 아침 식사는 코스타리카 전통 음식인 ‘가요 핀토’다. 쌀과 콩을 함께 볶은 음식에 신선한 치즈와 조리한 바나나 등을 곁들인다. 건강보조식품을 따로 섭취하거나 특정 음식만 고집하는 식이요법도 하지 않는 것으로 알려졌다.

플로레스가 자신의 장수 비결로 꼽는 것도 의외로 단순하다. 그는 “열심히 일하고, 신을 믿으며, 건강하게 먹는 것”을 장수의 비결로 꼽았다.

전문가들이 주목하는 것도 특정 음식 하나가 아니라 그가 오랜 기간 유지해온 생활 방식이다.

플로레스는 113세가 될 때까지도 하루 약 1㎞를 걸어 마을 노인센터를 찾는 등 고령에도 꾸준히 몸을 움직였다. 연구자들은 이 같은 신체활동과 사회적 관계가 건강한 노화에 영향을 미쳤을 가능성에 주목하고 있다.

그가 사는 과나카스테주는 세계적인 장수 지역으로 알려진 코스타리카 니코야 반도와 인접해 있다. 니코야 지역은 100세 이상 고령자가 상대적으로 많이 거주하는 이른바 ‘블루존’ 가운데 하나로 꼽힌다.

이 지역에서는 전통적으로 곡물과 콩류, 채소 등을 중심으로 식사하고 농사와 집안일 등 일상생활 속에서 몸을 움직이는 생활 방식이 이어져 왔다. 가족과 이웃을 중심으로 한 사회적 관계 역시 이 지역의 특징으로 꼽힌다.

다만 플로레스의 장수를 니코야 블루존의 영향으로만 설명하기는 어렵다는 지적도 있다. 그는 젊은 시절 고향을 떠나 생활하다 100세를 넘긴 뒤인 2024년에야 과나카스테로 돌아왔기 때문이다.

연구자들은 특정 지역이나 음식 하나를 장수의 직접적인 원인으로 단정하기보다 유전적 요인과 식습관, 신체활동, 사회적 관계 등 다양한 요소가 복합적으로 작용한다고 보고 있다.

장수 연구에서도 비슷한 분석이 나온다.

장수 연구자들은 장수에 유전적 요인뿐 아니라 생활환경과 생활습관, 신체활동, 사회적 관계 등이 복합적으로 영향을 미친다고 설명한다. 최근에는 건강한 노화를 위해 규칙적인 신체활동과 균형 잡힌 식사뿐 아니라 가족·친구·지역사회와의 사회적 관계와 심리적 안정도 중요하다는 연구 결과가 이어지고 있다.

결국 119세 플로레스의 삶이 보여주는 장수의 비결은 특별한 음식이나 비법보다는 평범한 생활습관에 가깝다. 꾸준히 몸을 움직이고, 지나치게 가공되지 않은 음식을 먹으며, 가족과 이웃 등 주변 사람들과 관계를 유지하는 삶이 건강한 노화와 함께 주목받고 있는 것이다.

다만 특정 생활습관이 모든 사람의 수명을 연장한다고 단정할 수는 없다. 장수에는 유전과 환경, 생활습관 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하기 때문이다.

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