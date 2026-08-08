‘땀 흘렸다고 염분 보충 금물’…폭염 속 고혈압·당뇨 관리법

연일 이어지는 폭염으로 온열질환과 탈수 위험이 커지고 있다. 특히 고혈압과 당뇨병 등 만성질환자는 더위로 인해 혈압과 혈당이 평소보다 크게 변할 수 있어 각별한 주의가 요구된다.

지난 4일 대구 서구 비산6동 한 가로변에서 환경공무직 근로자가 물을 마시며 더위를 식히고 있다. 뉴시스

8일 서울대병원 등에 따르면 폭염 속 고혈압 환자는 탈수를 경계해야 한다. 땀을 많이 흘려 체내 수분이 부족이 부족해지면 혈압이 떨어지고 뇌로 가는 혈류가 감소해 어지럼증이나 의식 저하가 나타날 수 있다. 특히 앉았다가 갑자기 일어나거나 누운 상태에서 일어설 때 기립성 저혈압이 발생해 쓰러질 위험이 커지고 낙상으로 이어지면 큰 사고로 번질 수 있어 주의해야 한다.

이럴 경우 염분도 보충해야 한다고 생각하지만 염분 섭취보다 수분 섭취가 더욱 중요하다. 땀 속 염분 농도는 혈액보다 낮기 때문에 땀을 많이 흘릴수록 혈액 속 염분은 오히려 농축된다. 따라서 염분을 더 섭취하기보다 물을 자주 충분히 마시는 것이 탈수 예방에 도움이 된다. 갈증이 난다고 냉면 육수 등과 같이 염분이 많은 음식을 섭취하는 것도 피해야 한다. 국물 음식은 염분 함량이 높아 혈압을 오히려 높일 수 있기 때문이다.

특히 고혈압약을 복용하는 환자는 탈수가 겹치면 저혈압이나 어지럼증이 나타날 수 있다. 앉았다 일어날 때 어지럽거나 평소보다 혈압이 크게 낮고 심한 두근거림이나 실신이 나타난다면 스스로 약을 조절하기보다 담당 의료진과 상담해야 한다.

수분을 섭취하는 것만큼 규칙적인 식사도 중요하다. 더위로 입맛이 없더라도 식사를 거르면 체내 수분 균형을 유지하는 능력이 떨어질 수 있기 때문이다. 특히 어르신은 식사를 거르면 체력이 떨어지면서 소화 기능도 함께 저하돼 묽은 변을 보는 경우가 잦아지고 이는 탈수 위험을 더욱 높일 수 있다.

식습관 관리와 함께 일상 활동과 실내 환경을 조절하는 것도 중요하다. 폭염 시기에는 평소보다 유산소 운동량을 20~30% 줄이고 충분한 휴식을 취하는 것이 바람직하다. 실내에서는 적절한 냉방으로 온도와 습도를 유지해 심장과 혈관의 부담을 줄이는 것도 중요하다.

박민선 서울대병원 가정의학과 교수는 “여름철 혈압이 낮아졌다고 혈압약이나 당뇨약을 임의로 중단하거나 감량해서는 안 된다”며 “혈압과 증상을 함께 기록한 뒤 담당 의료진과 상담해 개인 상태에 맞게 조절하는 것이 가장 안전하다”고 강조했다.

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