'입추' 지나도 무더위 지속…온열질환자 10년간 3배 급증

절기상 가을이 시작된다는 '입추(立秋)'가 지났지만 당분간 무더위는 지속될 전망이다. 특히 입추 이후에도 온열질환자는 10년간 약 3배 가량 증가한 것으로 나타나 각별한 주의가 요구된다.

행정안전부는 입추(7일)를 맞아 기상청 자료와 국립재난안전연구원의 기상·인명피해 분석 결과를 토대로 입추 이후에도 계속되는 늦더위 주의 사항을 8일 안내했다.

기상청이 지난 7월 발표한 폭염·열대야 발생 특성 분석에 따르면 최근 10년(2016~2025년) 연간 폭염 일수는 18.3일로, 과거 10년(1973~1982년) 8.3일의 약 2.2배로 집계됐다. 같은 기간 열대야 일수는 4.1일에서 12.2일로 3배 늘었다.

더위가 시작되고 물러가는 시기도 달라졌다.

최근 10년간 폭염 시작일은 과거 10년보다 전국 대부분 지역에서 10~30일 가량 빨라졌고, 종료일은 8월 중~하순경으로 10일 안팎 늦어졌다. 열대야도 종료일이 10~20일 가량 늦어져 8월 중순~9월 상순경까지 이어지고 있다.

늦더위가 길어지면서 입추 이후 온열질환 피해도 증가하는 모습이다.

국립재난안전연구원이 질병관리청 '온열질환 응급실 감시체계' 자료를 분석한 결과, 입추 이후 8월 말까지 발생한 온열질환자는 2011~2015년 연평균 215명에서 최근 10년간 600명 이상으로 약 3배 급증했다.

무더위가 이어지고 있는 6일 서울 동작구 기상청 모니터에 최고기온(왼쪽)과 체감온도 상황이 표시돼 있다.

사망자는 2012~2015년(2011년은 진료 결과 미상으로 집계 불가) 연평균 3.3명에서 최근 10년간 4명 이상으로 증가했다.

특히 늦더위가 극심했던 2024년에는 입추 이후 8월 말까지 온열질환자 1299명과 사망자 12명이 발생해 그 해 전체 온열질환자의 35%를 차지했다.

발생 장소별로는 실외 작업장에서 발생한 환자가 586명으로, 전체의 45.1%에 해당해 작업장에서 피해가 더 집중됐다.

올해도 입추가 지난 뒤까지 폭염은 당분간 이어질 전망이다.

기상청 중기 예보에 따르면 8월 중순까지 전국 대부분 지역의 낮 기온이 31~35도로 평년보다 높겠다. 이미 지난 2일 경남 양산이 관측 사상 가장 높은 42.5도를 기록했고, 전국 곳곳에 폭염 중대 경보가 발효된 바 있다.

윤호중 장관은 "폭염이 장기간 이어질 것으로 예상되는 만큼 고령자 등 취약계층뿐만 아니라 실내·외 작업장 근로자의 온열질환 예방에도 각별한 주의가 필요하다"며 "늦더위가 끝날 때까지 폭염 행동 요령을 지켜달라"고 말했다.

<뉴시스>

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