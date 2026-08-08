‘미슐랭 셰프들 한국에 왔다’…한식 배우러 10박11일 방한

한식 체험. FRKO 커넥트협회

프랑스 파리에서 활동하는 유명 셰프들이 한식을 제대로 배우기 위해 한국을 찾았다. 미슐랭 스타 레스토랑을 비롯한 현지 유명 식당에서 활동하는 셰프들이 극성수기 영업까지 뒤로하고 10박11일 일정으로 한국 음식과 문화를 직접 체험하고 있다.

K팝과 K드라마를 넘어 한식에 대한 관심도 높아지는 가운데 불고기와 비빔밥 같은 대중적인 메뉴를 넘어 사찰음식과 종갓집 음식 등 한국의 전통 식문화를 해외 고급 레스토랑에 접목하려는 시도다.

8일 프랑스·한국 문화교류협회(FRKO 커넥트협회)에 따르면 ‘코리안 테이스트＆떼루와 랍’ 한식 문화 체험 행사에 선발된 파리 현지 셰프 8명이 지난 3일 한국을 찾아 10박11일 일정을 시작했다.

이번 행사에 참여한 셰프들은 평균 30~40대의 베테랑 요리사들로, 미슐랭 1스타 레스토랑을 비롯해 파리 현지 유명 식당에서 활동하고 있다.

이들은 모두 프랑스 요리 등 양식 분야를 전문으로 하지만 한국의 전통 음식문화를 배울 수 있다는 소식에 행사 참가를 결정한 것으로 전해졌다. 일부 셰프는 파리 외식업계의 극성수기 영업까지 포기하고 이번 방한에 나선 것으로 알려졌다.

장류 등 발효 음식 체험. FRKO 커넥트협회

이들이 주목한 것은 특정 한식 메뉴뿐 아니라 오랜 시간 이어져 온 한국의 조리법과 식문화다.

셰프들은 전남 장성 백양사를 찾아 정관 스님에게 사찰음식을 배운 데 이어 8~9일에는 경북 안동으로 이동해 쌀 등 지역 식재료를 활용한 한식과 종갓집 음식문화를 체험한다.

특히 사찰음식과 발효음식 등 한국의 전통 식문화는 최근 건강과 자연 친화적인 식재료를 중시하는 해외 외식업계의 흐름과도 맞닿아 있다는 평가다.

된장과 간장 등 발효식품과 제철 식재료를 활용하는 한식의 조리법이 단순한 한국 음식 체험을 넘어 프랑스 고급 외식문화에 접목될 가능성도 주목된다.

한국 찾은 셰프들. FRKO 커넥트협회

이번 행사는 파리 현지에서 한식당을 운영하는 최은옥 프랑스·한국 문화교류협회장과 최장민 추진위원 등이 뜻을 모아 마련했다.

이들은 최근 프랑스에서 한식당과 한식 메뉴가 빠르게 늘고 있지만, 한식이 일시적인 유행에 그치지 않고 고급 외식문화로 자리 잡기 위해서는 정통 한식의 깊이와 다양성을 해외 셰프들에게 알릴 필요가 있다고 보고 이번 행사를 기획했다.

최은옥 협회장은 “최근 파리에 불고기와 비빔밥 등 일상적인 한식 메뉴를 판매하는 곳은 늘었다”며 “그러나 고급 레스토랑에서는 한식을 전혀 찾아볼 수 없는 상황”이라고 말했다.

이어 “한식 열풍이 단기적이고 양적인 성장에 그칠까 걱정되는 마음에서 이번 행사를 준비했다”며 “한국의 음식문화를 제대로 경험한 셰프들이 각자의 레스토랑에서 한식을 새로운 방식으로 선보일 수 있기를 기대한다”고 말했다.

협회 측은 이번 행사를 일회성 교류에 그치지 않고 한식의 해외 고급 외식시장 진출을 위한 계기로 이어간다는 계획이다. 내년에도 같은 행사를 개최해 프랑스 현지 셰프들과 한국 음식문화의 접점을 넓힐 예정이다.

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