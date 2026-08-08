‘침대에 묶여 있었다’ 천안 교회서 숨진 11세…경찰, ‘학대치사’ 여부 수사

충남 천안의 한 교회에서 의식 저하 상태로 발견된 11세 어린이가 숨져 경찰이 아동학대치사 혐의를 염두에 두고 수사에 착수했다.

충남경찰청. 연합뉴스

충남경찰청은 8일 숨진 A(11)군과 함께 교회에서 거주해 온 성인 3명을 대상으로 아동학대치사 등 혐의 적용 여부를 조사 중이라고 밝혔습니다.

지난 5일 A군은 오전 8시 49분쯤 천안의 한 교회에서 고열과 의식 저하 증세를 보여 119 구급대에 의해 병원으로 옮겨졌으나 3시간여 만에 숨졌습니다.

당시 소방당국은 “아이가 아프다”는 교회 측의 신고를 받고 출동했으며, 현장에는 A군과 함께 지내온 성인 3명이 있었던 것으로 파악됐다.

경찰이 국립과학수사연구원에 A군 시신의 부검을 의뢰한 결과 국과수는 골절 등 특이 소견은 발견되지 않았다는 1차 구두 소견을 전달했다.

다만 국과수는 병원 이송 당시 체온이 높았고 탈진 증상이 있었던 점, 신체 일부에 육안으로 확인되는 상처 등을 토대로 정밀 감정을 하고 있다.

최종 결과는 3주∼1개월 뒤에 나올 전망이다.

특히 경찰은 “A군이 침대에 묶여 있었다”는 목격자 진술을 확보하고 학대 행위 여부를 추궁하고 있다.

A군은 태어난 이후 사망할 때까지 줄곧 이 교회에서 지낸 것으로 조사됐다. 외할머니 등은 간헐적으로 교회를 오갔던 것으로 알려졌다.

한편 경찰은 구급대가 천안지역 종합병원 6곳에 A군 수용을 요청했지만 병상을 찾지 못해 약 1시간 거리의 세종충남대병원으로 이송했던 것을 확인하고 곧바로 응급실 수용이 이뤄지지 않은 경위도 살펴보고 있다.

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