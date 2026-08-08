폭염 지속에 범정부 대응체계 가동…내일 추가방안 논의

정부는 연일 이어지는 극한 폭염으로부터 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 범정부 대응 체계를 한층 강화한다고 8일 밝혔다.

올해 온열질환으로 인한 사망자 23명 중 65세 이상 고령층은 19명(82.6%)에 달해 각별한 보호가 필요한 시점이다.

특히 이 중 논밭 등 농촌 지역에서 발생한 사망자는 7명(30%)으로 가장 큰 비중을 차지했으며, 실내·외 작업장에서도 6명(26.1%)의 사망자가 발생했다.

이에 정부는 고령층과 농업 현장, 실내·외 작업장을 중심으로 인명피해 예방을 위해 현장 중심 대응에 모든 행정력을 집중할 방침이다.

기록적인 폭염이 이어지는 7일 서울 종로구 광화문광장에서 지열의 영향을 받은 온도계가 40도에 가까운 수치를 가리키고 있다.

우선 행정안전부 중앙재난안전대책본부(중대본)를 중심으로 농림축산식품부, 보건복지부, 고용노동부 등 관계부처에 비상대응기구(사고수습지원본부 등)를 설치해 범정부 대응 체계를 강화하고, 분야별 대응을 빈틈 없이 추진한다.

부처별로 보면 농식품부는 고령 농업인 보호와 농업·축산 분야 피해 예방을 중점 추진한다.

고령 농업인을 방문해 냉방 물품을 배부하고, 농촌 왕진 버스를 통해 찾아가는 의료 서비스를 실시한다. 가축과 농작물 피해를 최소화하기 위한 고온 스트레스 안정제 등 예방물품 보급을 확대한다.

복지부는 독거노인 등 취약계층 보호 대책을 실시한다. 현장 예찰과 냉방물품 지원을 강화하고, 무더위 쉼터 중 경로당 운영 실태도 지속적으로 점검해 65세 이상 어르신들이 안전하게 이용할 수 있도록 관리한다.

노동부는 야외·이주·이동 노동자를 위한 작업장 감독과 점검을 맡는다.

건설 현장과 물류센터 등 폭염에 취약한 작업장을 대상으로 폭염 특보에 따른 단계별 작업중지 조치사항 이행 여부를 집중 점검한다. 또 모든 현장 근로자가 안전하게 근무할 수 있도록 폭염 안전 5대 기본수칙 준수를 철저히 감독한다.

중대본은 오는 9일 관계부처가 참여하는 '폭염 재난 대응 중대본 회의'를 개최해 기관별 대응 상황을 종합 점검하고, 폭염 장기화에 대비한 추가 대응 방안을 논의할 계획이다.

윤호중 행안부 장관은 "극한 폭염에 대응해 중대본을 중심으로 관계부처와 지방정부가 긴밀하게 대응하면서 폭염과 가뭄 대책이 현장에서 빈틈없이 작동하도록 모든 행정력을 집중하겠다"고 밝혔다.

<뉴시스>

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