“휴가 막바지 고객 잡아라”…캐릭터 팝업 열고 여름상품 할인전

막바지 여름휴가철을 맞아 유통업계가 캐릭터 팝업스토어와 여름 상품 할인전을 앞세워 고객 잡기에 나섰다. 백화점은 체험형 팝업과 패션 행사를 확대하고, 대형마트와 이커머스 업체들은 먹거리부터 패션·뷰티까지 할인 폭을 키웠다.

롯데백화점 제공

8일 유통업계에 따르면 롯데백화점 노원점은 새롭게 문을 연 지하 1층 ‘푸드홀’과 ‘디저트 피아자’를 중심으로 9일까지 식품관 구매 고객을 대상으로 사은 행사를 진행한다. 그랜드 오픈을 기념한 보냉백 증정 행사도 마련했다.

잠실점과 롯데월드몰에서는 9일까지 인기 캐릭터 ‘미니브(MINIVE)’ 팝업스토어를 운영한다. 마린룩 플러시 키링 등 굿즈를 판매하고 포토카드와 띠부씰 증정 이벤트도 진행한다.

본점 8층에서는 이탈리아 프리미엄 도자기 브랜드 ‘VBC까사’ 팝업스토어를 열고 주요 상품을 최대 50% 할인 판매한다.

신세계백화점 강남점은 12일까지 5층 팝업 행사장에서 태국 플리츠 브랜드 ‘공디드디자인(Gongdid Design)’을 소개한다.

‘DEAR SUMMER’ 컬렉션의 플라워 패턴과 파스텔 색상 원피스·블라우스·팬츠 등을 10% 할인하고 구매 금액에 따라 사은품을 증정한다.

현대백화점도 점포별 이색 팝업과 패션 행사를 이어간다.

무역센터점은 13일까지 발레 용품 행사 ‘몽 발레 Part2’를 열고 ‘태초’, ‘슬로우노브’ 등의 레오타드와 티셔츠를 할인 판매한다.

더현대 서울에서는 12일까지 캐릭터 ‘체로프 몽모’ 팝업스토어를 열어 다양한 굿즈를 선보인다. 판교점에서는 이탈리아 패션 브랜드 ‘듀베티카’의 가을·겨울(F/W) 이월 상품과 신상품을 할인 판매한다.

대형마트는 휴가철 먹거리 수요를 겨냥했다.

롯데마트는 12일까지 ‘맛캉스’ 행사를 열고 ‘블랙앵거스 윗등심’을 엘포인트 회원에게 50% 할인 판매한다. 간편하게 백숙을 만들 수 있는 닭다리 제품도 할인가에 선보인다.

가공식품 행사도 진행한다. 만두·냉동전 15종은 2개 이상 구매하면 할인하고 떡볶이와 메밀소바 일부 상품에는 ‘1+1’ 혜택을 적용한다.

글라스락과 보냉백 등 여름 용품은 최대 50% 할인하고 물놀이용품 19종은 1만원 균일가에 판매한다.

온라인에서는 여름 시즌 막바지 할인전이 이어진다.

SSG닷컴은 9일까지 ‘쇼핑 익스프레스’를 열고 여름 패션 상품을 중심으로 클리어런스 행사를 진행한다.

‘럭키슈에뜨’ 상품을 최대 45% 할인하고 일부 상품에는 추가 할인 혜택을 제공한다. ‘닥스’, ‘헤지스’, ‘스톤헨지’ 등 패션·잡화 브랜드도 최대 60% 할인한다. 신세계몰과 신세계백화점몰 전용 쿠폰과 카드사 청구 할인도 마련했다.

롯데온은 주말 72시간 동안 진행하는 ‘주말마켓’에서 스포츠 브랜드 ‘푸마’ 의류와 신발을 최대 86% 할인한다. 일부 운동화는 2만원대에 판매한다.

최근 보랏빛 색감으로 주목받는 필리핀 대표 식재료 ‘우베(Ube)’를 활용한 상품 기획전도 마련했다. 쿠크다스와 카스타드, 연양갱, 찰떡파이 등 우베 맛을 적용한 과자와 디저트를 한데 모아 선보인다.

유통업계가 여름휴가 막바지까지 할인 행사를 이어가는 것은 휴가·방학 수요와 가을 상품 교체 시기가 맞물리는 시점이기 때문이다. 오프라인에서는 캐릭터와 체험형 콘텐츠로 고객을 매장에 끌어들이고, 온라인에서는 여름 상품의 할인 폭을 키워 막판 소비 수요를 잡는 전략이다.

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