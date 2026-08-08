최고기온 떨어져도 전국 무더위·열대야 지속…오후 소나기

토요일인 8일은 최고기온이 전날보다 약간 떨어지겠지만 여전히 무덥고 열대야가 나타나는 지역도 많겠다.



이날 오전 5시 현재 기온은 서울 29.6도, 인천 29.9도, 수원 29.6도, 춘천 25.7도, 강릉 27.2도, 청주 29.8도, 대전 28.5도, 전주 27.8도, 광주 29.0도, 제주 28.9도, 대구 27.3도, 부산 29.0도, 울산 26.8도, 창원 29.0도 등이다.

지난 7일 서울 노원구 월계역 인근 버스 정류장에 기온이 표시돼 있다. 연합뉴스

낮 기온은 26∼37도로 예보됐다.



강원 동해안·산지는 지역에 따라 비가 내리겠고, 경북 동해안·북동 산지, 제주도 산지·중산간도 오전부터 비가 내리는 곳이 있겠다.



오후부터 밤 사이에는 서울·인천·경기 등 수도권과 강원 내륙, 충청권, 전라권, 경상권 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 강원 동해안·산지 50∼100㎜, 경북 북부 동해안·북동 산지 30∼80㎜, 경북 남부 동해안 20∼60㎜이다.



소나기 강수량은 서울·인천·경기, 강원 내륙, 대전·세종·충남, 충북, 전북, 광주·전남, 대구·경북 내륙, 경남 북서 내륙 각 5∼40㎜가 예상된다.



비가 내리는 지역에서는 일시적으로 기온이 내려가겠으나, 그친 뒤에는 습도가 높은 상태에서 다시 기온이 올라 무덥겠다.



전국이 가끔 구름이 많겠으나 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다.



바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼2.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5ｍ, 서해 0.5∼4.0ｍ, 남해 1.5∼4.0ｍ로 예상된다.

<연합>

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