황기순 "원정도박 후 필리핀서 2년 불법체류…1년간 은둔"

코미디언 황기순이 해외 원정 도박 사건 이후 필리핀에서 불법체류했던 당시를 떠올린다.

황기순은 8일 오후 9시40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 37회에 출연해 약 2년 동안 필리핀에서 불법으로 체류했던 시절을 회상한다.

황기순은 오는 8일 오후 9시40분 방송되는 MBN '김주하의 데이앤나잇' 37회에 출연해 약 2년 동안 필리핀에서 불법으로 체류했던 시절을 회상한다. MBN 제공

황기순은 당시 수염을 기르고 가명을 사용했으며, 1년 동안 외출조차 하지 않은 채 은둔 생활을 했다고 밝힌다.

삶에 대한 의지가 점차 사라지던 중 김정렬에게 연락했고, 김정렬이 "기순아, 왜 인제 전화했어"라고 말했다고 전한다.

황기순에 따르면 당시 여권이 만료된 김정렬은 임시 여권을 발급받아 이틀 만에 필리핀으로 찾아왔다.

김정렬은 먹거리와 함께 주병진 등 동료들이 모은 생활비도 황기순에게 전달했다.

황기순은 특히 주병진이 봉투에 직접 적은 "기순아. 죽지만 말고 살아 돌아와라"라는 메시지를 보고 다시 희망을 얻었다고 털어놓는다.

이후 한국으로 돌아온 황기순은 김정렬과 함께 어머니를 찾아갔다. 황기순은 어머니가 자신에게 살아 돌아와 줘서 고맙다는 뜻으로 큰절을 올렸다고 회상한다.

황기순은 현재 세상을 떠난 어머니를 떠올리며 눈물을 보인다.

황기순은 1982년 제2회 MBC TV 개그콘테스트에서 금상을 받으며 데뷔했다. 이후 '청춘만만세' '일요일 밤의 대행진' '쇼! 행운열차' 등에 출연했다.

1997년 해외 원정도박 사건으로 물의를 빚었다. 전 재산을 탕진한 뒤 필리핀에서 장기간 체류했다.

<뉴시스>

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