박명수 "백발 된 배용준 얼굴은 그대로 멋있더라"

코미디언 박명수가 배우 배용준을 언급하며 머리를 백발이 됐는데 얼굴은 그대로라고 했다.

박병수는 7일 방송한 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 배용준 근황을 언급했다.

한 청취자는 박명수를 향해 "보급형 이승철"이라고 했고, 게스트로 나온 방송인 전민기에겐 "보급형 배용준"이라고 했다.

박명수는 "기분이 썩 좋지 않지만 이승철 형님을 제 정신적 지주라 생각하기 때문에 (괜찮다)"고 했다. 전민기는 배용준과 개인적인 인연이 있는냐는 물음에 "전혀 없다"고 말했다.

그러면서 박명수는 최근 공개된 배용준 사진을 봤다고 했다.

그는 "얼마 전에 배용준 씨 사진 찍힌 게 있던데 머리가 백발인데 얼굴은 그대로더라. 멋지더라"고 말했다.

배용준은 아내인 배우 박수진 그리고 배우 박신혜·최태준 부부와 싱가포르에서 여행하는 모습이 현지 매체에 포착된 적이 있다.

당시 배용준은 특유의 긴머리를 하고 있었는데, 백발에 가까운 색이었다.

박명수는 전민기를 향해 "(배용준과) 닮았더라"라고 했고, 전민기는 "아직도 간혹 듣는다. 배용준씨 덕분에 젊은 시절에 혜택을 많이 받았다"고 말했다.

<뉴시스>

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