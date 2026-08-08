하리수 "이지현이 나한테 '너 남자냐'고…사실 아냐"

가수 하리수가 과거 '엑스맨'에 출연했을 때 전 쥬얼리 멤버 이지현을 때렸다는 소문은 사실이 아니라고 했다.

하리수는 7일 코미디언 안성영 유튜브 채널에 나와 자신을 둘러싼 루머에 관해 얘기했다.

그러면서 그 중 하나로 '엑스맨' 관련 얘기를 언급했다.

하리수는 "'엑스맨'에 나갔는데 '당연하지'란 게임을 하던 도중 쥬얼리 이지현이 하리수에게 '야 너 남자지'라고 해서 따귀를 때렸다는 루머가 있었다"고 말했다.

이어 "난 누구를 때릴 수 있는 성격이 아니다"고 했다.

하리수는 국내 1호 트랜스젠더 연예인이다.

하리수는 또 전 남편 미키정과 결혼 생활을 할 때 남편을 때려 경찰서에 갔다는 루머에 대해서도 "사실이 아니다. 우리는 당시 사이가 너무 좋았다"고 말했다.

그는 "미키정씨가 저한테 맞고 가만히 있을 사람이 아니다"고 했다.

안선영은 하리수와 절친한 관계라고도 했다.

안선영은 "내가 이 언니 결혼할 때 부케까지 받았다"고 말했다.

<뉴시스>

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