광복절 앞두고 공개된 김구 한인애국단 성명서…실물 기사 첫 확인

사진은 1941년 1월 화북조선청년연합회 진찰기분회 성립대회 모습과 윤봉길 의거 관련 기사가 보도된 1932년 4월 30일 자 '도쿄일일신문' 등. 독립기념관

백범 김구 선생이 이끈 한인애국단 성명서 실물 기사 등 한국 독립운동 사료가 광복절을 앞두고 처음 공개된다.

특히 학계에는 내용만 알려져 있던 한인애국단의 대중국 연대 성명서가 당시 신문에 실린 실물 형태로 처음 공개돼 역사적 가치가 큰 자료로 평가받고 있다.

독립기념관은 중국 베이징에서 활동하는 항일 사료 전문 수집가 왕진쓰(王錦思) 씨가 한국 독립운동과 일제 침탈의 역사를 보여주는 사료 12점을 기증했다고 6일 밝혔다.

왕씨는 중국수장가협회 분회 부회장 등을 지냈으며, 지난 20여 년 동안 중국과 일본 등지에서 직접 수집한 항일투쟁 및 일제강점기 관련 자료를 지난 4일 법률대리인을 통해 독립기념관에 전달했다.

사진은 백범 김구가 이끈 한인애국단의 한·중 연대투쟁 권고문이 게재된 1936년 5월 17일 자 '구망정보' 독립기념관

기증 자료에는 1941년 화북조선청년연합회 진찰기분회 성립대회 사진과 윤봉길 의사의 상하이 의거를 보도한 1932년 4월 30일자 도쿄일일신문, 백범 김구 선생이 이끈 한인애국단의 한·중 연대투쟁 권고문 ‘삼가 중국 혁명 동지들에게 보내는 글’이 실린 1936년 5월 17일자 중국 신문 구망정보 등이 포함됐다.

이 가운데 윤봉길 의거 4주년을 맞아 발표된 ‘삼가 중국 혁명 동지들에게 보내는 글’은 그동안 내용만 알려졌을 뿐 당시 중국 언론에 실린 실물 기사는 이번이 처음 공개되는 자료라고 독립기념관은 설명했다.

왕씨는 “이번 기증을 계기로 한·중 양국이 함께 겪은 고난과 항일투쟁의 역사를 잊지 않고 평화와 우호 협력이 더욱 발전하기를 바란다”며 “앞으로도 한국 독립운동 관련 사료를 계속 발굴해 기증하겠다”고 밝혔다.

독립기념관 한국독립운동사연구소 관계자는 “개인이 오랜 기간 수집한 귀중한 자료를 기증해 준 데 감사드린다”며 “소중한 사료를 체계적으로 보존·활용해 기증자의 뜻이 국민들에게도 잘 전달될 수 있도록 하겠다.”고 말했다.

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