포항 연안 고수온 직격탄… 사흘 새 어류 14만마리 폐사

경북 포항지역 연안에 연일 고수온 현상이 지속되면서 양식장 어류 폐사 피해가 눈덩이처럼 불어나고 있다.

6일 포항시에 따르면 이날 하루 동안 포항시 남구 호미곶면 12곳, 구룡포읍 7곳 등 총 19곳의 양식장에서 강도다리 7만1000여마리가 고수온을 견디지 못하고 폐사했다. 이날 하루 동안 발생한 재산 피해만 약 4500만원에 달한다.

5일 포항시 남구 육상양식장에서 고수온으로 폐사한 양식 물고기가 통 속에 담겨 있다. 연합뉴스

이 지역 양식장의 고수온 피해는 지난 4일부터 본격적으로 시작됐다. 현재까지 사흘간 누적 피해는 양식장 22곳에서 강도다리 14만1000여마리, 넙치 221마리 등 총 14만1000여마리로 집계됐다. 이에 따른 총 피해 금액은 8900여만원으로 추산된다.

이번 어류 대량 폐사는 최근 동해안을 덮친 이례적인 고수온 현상 때문이다. 국립수산과학원은 지난 3일 경북 경주에서부터 강원 삼척에 이르는 동해 연안에 고수온 주의보를 발효한 바 있다.

이날 현재 포항 구룡포 하정 지점의 수온은 27.6도, 울진 덕천 지점은 28.9도까지 치솟는 등 평년 기온을 크게 웃돌고 있다. 양식 어류가 견딜 수 있는 한계 수온을 넘어서면서 어민들의 시름도 깊어지는 모양새다.

포항시 관계자는 “고수온 상황이 당분간 지속될 것으로 보여 피해가 더 늘어날 우려가 있다”며 “액체 산소 공급을 확대하고 현장 점검을 강화하는 등 추가 피해를 막기 위해 총력을 다하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지