“반명·분열주의” “방화범”… 與 전대 상호 난타전 점입가경

더불어민주당 차기 당대표 경선에서 사실상 양강 구도를 형성한 정청래·김민석 후보의 공방이 네거티브를 넘어 감정싸움으로 치닫고 있다. 추가투표 등 경선 룰을 놓고 충돌한 데 이어 신천지의 전당대회 개입 의혹과 형사소송법 개정안 처리 책임을 둘러싸고 ‘방화범’, ‘반명·분열주의’ 등의 거친 표현까지 등장했다. 각 후보를 지지하는 최고위원 후보와 현역 의원들도 가세하면서 후보 간 공방이 당내 계파 대리전으로 번지고 있다.

공방 가열 더불어민주당 한병도 당대표 직무대행 겸 원내대표(가운데)가 6일 국회 정책조정회의에서 발언하고 있다. 8·17 전당대회를 앞두고 양강 구도인 정청래·김민석 후보 간 선거운동이 상대 비판을 넘어 감정싸움 수준으로 거칠어지고 있다. 남정탁 기자

◆신천지·ETF까지…鄭·金 공방 격화



김 후보는 6일 친여 성향 방송인 김어준씨의 유튜브 채널에 출연해 자신이 제기했던 신천지 신도의 조직적 전당대회 개입 의혹과 관련해 “문제를 제기할 정도의 근거는 충분히 나와 있다고 생각한다”고 했다. 김 후보는 “(검경) 합동수사본부 수사가 진행 중이고, 제가 (12·3) 계엄도 (전망)했던 사람인데 생짜로 아무 얘기(근거)도 없이 (의혹 제기를) 했겠나”라고 했다. 다만 그는 “(신천지 의혹을) 재점화할 생각은 없다”고 했다.



정 후보는 페이스북에서 신천지 의혹을 제기한 김 후보를 ‘방화범’에 비유하는 직격탄을 날렸다. 정 후보는 “근거를 못 대면 허위신고”라며 “허위신고는 방화범 못지않은 나쁜 사람이다. 나쁜 사람 뽑지 말자”고 했다. 경기도 호남향우회 총연합회 정책간담회에선 취재진에 “신천지 의혹 제기한 김 후보는 어차피 윤리감찰을 할 수밖에 없다. 그 말을 정청래가 했어도 윤리감찰을 받아야 된다”고 했다. 정 후보는 김 후보의 국무총리 재임 당시 도입된 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF)도 공격 소재로 삼았다. 정 후보는 이 상품이 증시에 찬물을 끼얹었다는 취지로 “레버리지 ETF로 피눈물 흐르는 국민께 김 후보는 전직 총리로서 사과해야 하지 않나”라며 “이것도 신천지처럼 뭉개고 가면 안 된다. 어제(5일) TV토론 때 질문했는데 답변이 없어 다시 촉구한다”고 압박했다.



◆형소법 공방…최고위원 후보들도 가세



두 후보는 검사의 보완수사권을 폐지하는 내용의 형소법 개정안 처리를 누가 지연시켰는지를 놓고도 맞섰다. 김 후보는 자신이 국무총리였던 지난 5월 당에 개정안 처리를 요청했다고 주장한다. 한정애 정책위의장을 통해 당 지도부에 보고했는데 수용되지 않았단 것이다. 그때 당대표가 정 후보였다. 김 후보 측은 정 대표가 개정안 처리를 지연해 전당대회 이슈로 부각한 뒤 자신의 개혁 선명성을 부각하려 한 것 아닌지 의심한다.

더불어민주당 김민석(왼쪽), 정청래 당대표 후보가 지난 5일 서울 여의도 KBS에서 열린 2차 TV토론회를 준비하고 있다. 뉴스1

김 후보는 이날 방송에서도 “(정 후보가) 전당대회까지 이 이슈를 끌고 오려고 했다고 본다”고 주장했다. 이재명 대통령의 검찰개혁 의지를 도마에 올렸던 유시민 전 노무현재단 이사장을 정 후보가 비판하지 않는 것을 두고선 “상식이 아니지 않나”라며 “이것이 반명(반이재명)이고 분열주의”라고 공세 수위를 끌어올렸다.



정 후보의 입장은 상반된다. 정부가 요청했던 것은 형사사법제도 개선 관련 토론회 개최였고, 이를 수용해 5월6일 서울 중구 한국프레스센터에서 토론회를 열었다는 것이다. 또한 6·3 지방선거 국면이 본격화하면서 국회를 열 수 없는 상황임을 김 후보 측이 알면서도 개정안 처리를 당이 미적댔다고 주장하는 데는 불순한 의도가 있다는 것이 정 후보 측 입장이다.



형소법 처리 경위를 둘러싼 양측의 공방에는 최고위원 후보도 가세했다. 친청(친정청래)계 최민희 최고위원 후보는 “지방선거 운동 중에 의원총회, 상임위, 본회의 절차를 갑자기 잡는 게 가능하냐”며 “아무리 국정 2인자가 ‘처리하라’ 했다 쳐도 당연히 국민의힘이 필리버스터(무제한 토론)로 저지하려 할 텐데 가능한 일정이냐”고 정 후보 편을 들었다.



대리전은 형소법을 넘어 6·3 지방선거 평가를 둘러싼 공방으로도 번졌다. 강득구 최고위원은 정 후보가 6·3 선거 직후 ‘당·정·청이 사실상 조율해서 (선거를) 승리로 규정하자’고 조율했다는 주장을 정조준했다. 강 최고위원은 “당시 이 대통령은 기자간담회에서 ‘이겨야 할 곳에서 이기지 못했다’며 아쉬움과 책임을 분명히 밝혔다. 대통령 스스로 반성의 메시지를 낸 것”이라며 “정 후보 말대로 청와대가 승리로 규정하는 데 동의했다면 대통령이 이런 메시지를 낼 이유가 없다”고 했다.

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