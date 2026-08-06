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‘한 목소리’ 잃은 대북 정책… 정부 협상력 약화 우려

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조채원 기자 chaelog@segye.com

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통일·외교부 수장 충돌 후폭풍
논란 확산에 서둘러 진화 나서

북, 정책집행 변경 가능성 인식
남과 대화 필요성 못 느낄 수도

지난 5일 대통령 업무보고 과정에서 드러난 통일부·외교부의 대북정책 이견이 북한에 대한 협상력 약화로 이어질 수 있다는 지적이 나온다. 통일부 구상이 정부 차원의 조율된 전략이 아니라 개별 부처 차원의 구상일 뿐이며, 정책 집행력은 제한적일 거라는 인식을 심어 줘 북한이 남한과의 대화에 나설 필요를 못 느끼게 할 수 있기 때문이다.

일단 양측은 6일 논란이 확산되는 걸 막는 데 주력했다. 정동영 통일부 장관은 출근길에 기자들과 만나 “잘 협조해야 정부에 도움이 된다고 생각한다”고 말했다. 그러면서 뼈 있는 말도 던지며 불편한 속내를 드러냈다. “이상이 있어야 현실을 바꾼다”고 한 것이다. 전날 조현 외교부 장관이 통일부 업무보고 내용을 “이상주의에 근거한 희망”이라고 한 것에 대한 반박이다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 정동영 통일부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 2026년 을지연습 준비보고회의에 참석해 있다. 연합뉴스
조현 외교부 장관(왼쪽)과 정동영 통일부 장관이 6일 서울 종로구 정부서울청사 별관에서 열린 2026년 을지연습 준비보고회의에 참석해 있다. 연합뉴스

조 장관이 이상적이라고 비판한 ‘한반도 평화체제와 관련한 4대 대화(남북·미·중) 동력 확보’는 통일부 단독 구상이라고 보기 어렵다. 외교부도 ‘중장기적으로 한반도·동북아 평화·협력을 위한 4자·6자 협력 틀 가동 추진’을 이재명정부 출범 이후 국정과제(북핵 문제 해결과 한반도 평화체제를 향한 실질적 진전 추구)로 내세웠다. 정부가 남북관계 발전에 관한 법률에 따라 5년마다 수립하고, 올해 3월 국무회의를 통해 확정된 남북관계발전기본계획(2026∼2030)에도 같은 내용이 나와 있다. 조 장관의 공개 발언은 이런 사실과 배치되고, 정부 내에서 대북정책과 관련한 조율에 문제가 있음을 보여주는 것이다.

이재명 대통령에게 업무보고를 한 당일에 대북정책과 관련된 부처 두 수장이 공개적으로 충돌한 모양새가 되며 논란이 확산되자 부랴부랴 수습에 나섰다.

외교부 고위당국자는 이날 예정에 없던 브리핑을 자처해 “통일부에서 한 여러가지 보고 내용 전체에 대해 반대하거나 입장과 완전히 다르다 이런 얘기는 전혀 아니다”라고 해명했다. 박두순 외교부 대변인은 이날 정례브리핑에서 “국가안전보장회의(NSC)를 중심으로 유관 부처들 간 긴밀한 조율하에 한반도 평화공존을 위한 정책을 일관되게 추진해 오고 있음을 말씀드린다”고 밝혔다.

뒤늦은 해명에도 정부 내 엇박자가 대북 협상력 약화로 이어질 수 있다는 지적이 강하다. 남한 내부의 갈등으로 협상이 언제든 뒤집어질 수 있다는 인식을 북한에 심어줄 수 있기 때문이다. 임을출 경남대 극동문제연구소 교수는 “북한의 양보를 이끌어내기 위해서는 제재 완화나 군사훈련 조정, 경제협력 등 실질적인 보상 방안이 뒷받침돼야 하는데, 외교·안보라인의 조율이 원활하지 않으면 실질적인 반대급부 마련이 쉽지 않을 것”이라고 전망했다.


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