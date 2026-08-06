김제·완주서 폭염 속 고령자 ‘도로 위 사망’ 잇따라

기록적인 폭염이 이어지는 가운데 전북에서 도로 위 온열질환 추정 사망 사례가 잇따르는 등 온열질환자가 빠르게 늘어나면서 전북도와 시·군이 감시체계 강화와 취약계층 보호, 폭염 대응 예산 투입 등 인명피해 최소화에 행정력을 집중하고 있다.

군산해경이 5일 오후 3시4분쯤 전북 군산시 직도 북서방 7㎞ 해상에서 조업 중이던 56t급 어선에서 온열질환 증상을 보인 인도네시아 국적 선원(30대)에 대해 응급처치를 하고 있다. 군산해경 제공

김제시에서는 5일 한 주민(76)이 전동 휠체어를 타고 이동하다 전복 사고가 난 뒤 도로에 2시간가량 방치된 채 발견돼 병원으로 옮겨졌으나, 열사병에 의한 심정지로 숨졌다. 당시 최고기온은 36도였으며 폭염특보가 발효된 상태였다. 이번 사례는 질병관리청 승인 절차를 거쳐 최종 폭염 사망 여부가 확정될 예정이다.

앞서 완주군 동상면에도 지난 3일 오후 1시19분쯤 주민 B(82)씨가 사륜 오토바이 타고 가다 보호난간을 추돌해 도로에서 오토바이를 수리하다 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망했다. 당시 그는 사고 후 찰과상과 함께 체온 41.1도의 열사병 증상을 보인 것으로 파악됐다. 또 이날 오후 2시50분쯤 봉동읍에서는 주민 C(97·여)씨가 텃밭에서 쓰러진 채 발견돼 체온 41.6도의 열사병 진단을 받고 치료를 받았지만 숨졌다.

전북도와 질병관리청에 따르면 지난 4일 기준 도내 온열질환자는 모두 157명으로 집계됐으며 사망자는 5명이다. 전국적으로는 온열질환자 2445명, 사망자 21명이 발생했다.

도내 온열질환은 ‘열탈진’이 가장 많고 ‘열사병’, ‘열실신’, ‘열경련’ 순으로 나타났으며, 발생 장소는 ‘논·밭’ 등 야외가 대부분을 차지했다. 특히 65세 이상 고령층 피해 비중이 높아 폭염 취약계층 보호가 시급한 과제로 떠오르고 있다.

전북도소방본부 119 구급대원이 한 외국인 계절근로자 숙소를 찾아 폭염에 따른 화재와 온열질환 예방 수칙을 담은 홍보물을 나눠주며 주의를 당부하고 있다. 전북도소방본부 제공

전북도는 폭염 중대경보 발효에 맞춰 재난안전대책본부를 가동하고 폭염 대응을 위한 예산 지원도 확대했다. 재난관리기금 25억2000만원을 긴급 투입해 야외 근로자, 홀몸 노인 등 폭염 취약계층 보호와 농업용수 확보, 축산농가 피해 예방, 안전취약시설 정밀진단 등 현장 중심 대응을 강화한다. 응급실 운영 의료기관 20곳을 대상으로 다음 달 말까지 온열질환 감시체계를 운영해 발생 현황을 실시간 관리할 계획이다.

또 농업인과 야외 근로자를 대상으로 낮 시간대 작업 중지와 충분한 휴식을 집중 안내하고 건설 현장에는 2시간마다 20분 이상 휴식 보장 여부를 점검하고 긴급조치를 제외한 야외 작업 중지를 권고하는 등 현장 안전관리도 강화했다.

도민들에게는 폭염 시 생존을 위한 3단계 행동 수칙인 ‘야외 활동 즉시 중단(Stop), 시원한 장소로 이동(Move), 가족과 이웃의 안전 확인(Check)’ 실천과 함께 어지럼증·두통 등 온열질환 증상이 나타날 경우 즉시 119에 신고하고 응급조치를 받을 것을 거듭 당부했다.

전북 지역에 폭염중대경보가 내려진 4일 전주 남부시장번영회가 상가를 돌며 얼음 생수와 함께 온열 질환 예방을 위한 안내문을 나눠주고 있다. 전주시 제공

전북도소방본부는 폭염으로 화재위험경보 ‘심각’ 단계가 발령됨에 따라 도내 외국인 계절근로자 숙고 1851개소를 대상으로 맞춤형 화재 예방 활동을 벌여 화재 취약 요인을 선제적으로 제거할 계획이다.

전북도 관계자는 “폭염이 장기화되는 만큼 고령층과 야외 근로자, 농업인은 한낮 외출과 작업을 자제하고 충분한 수분 섭취와 휴식을 통해 온열질환을 예방하는 것이 무엇보다 중요하다”고 당부했다.

한편, 전북도 보건환경연구원은 최근 지속되는 폭염 등 영향으로 임실 옥정호의 남조류 세포 수가 증가 추세를 보이고 있는 데다 향후 기상 여건에 따라 단기간 내 증가할 가능성이 있다고 보고 호수와 유입 하천에 대한 수질 감시를 강화할 계획이다.

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