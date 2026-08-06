정보석, 성북동 빵집 접은 이유 “아내 관절 아파…결국 문 닫았다”

유튜브 채널 ‘황정음’ 화면 캡처

배우 정보석이 둘째 아들과 함께 운영했던 성북동 베이커리 카페를 정리한 이유와 자녀 교육 철학을 밝혔다.

지난 5일 유튜브 채널 ‘황정음’에는 ‘주얼리정 선배님 만나 과거 소환(당)한 날’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 정보석은 과거 서울 성북동 자택을 개조해 운영했던 베이커리 카페에 얽힌 사연을 털어놨다.

정보석은 “둘째 때문에 여기서 빵집을 했다”며 “아들이 나가서 살고 우리만 여기 살다 보니 오픈부터 마감까지 아내가 다 맡았다”고 말했다.

이어 “아들은 오전 10시쯤 나와 오후 5시면 운동하러 갔다”며 “‘운동 끝나고 와서 네가 마감해라’고 했는데 엄마를 믿고 안 하더라”고 당시를 떠올렸다.

그러면서 “아내는 빵을 썰고 손님을 응대하면서 관절이 매일 아프다고 했다”며 “몇 번 경고하다가 결국 문을 닫았다. ‘지금부터는 네 인생을 네가 개척해라’고 말했다”고 밝혔다.

현재 둘째 아들은 독립해 자신의 이름으로 빵집을 운영 중이다. 정보석은 아들이 새롭게 창업하면서 기존 주방 장비를 빌려 쓰고, 가게 수익의 일부를 장비 대여료로 지급하겠다고 제안했다고 전했다.

또 아들의 달라진 태도도 공개했다. 정보석은 “같이할 때는 내 이름을 쓰는 것도 싫어해서 본인 이름으로 했다”며 “그런데 지금은 혼자 사업하다 보니 아버지 이름이 아쉬운지 ‘모델 좀 해주시면 안 되냐’고 하더라”고 웃었다.

정보석은 이번 경험을 통해 얻은 자녀 교육에 대해 “‘너 빵집 안 해볼래?’라고 먼저 말한 것부터 잘못이었다”며 “본인이 고민해서 선택해야 한다. 무조건 도와주는 게 능사는 아니다”라고 강조했다.

이어 손녀가 성장하는 모습을 보며 “지금의 생각으로 아들들을 키웠다면 어땠을까 돌아보게 된다”고 덧붙였다.

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