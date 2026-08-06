인천국제공항, 여객터미널 미디어 매체서 신규 콘텐츠 23종 상영

인천국제공항 제1여객터미널 미디어타워에서 상영 중인 ‘뜻밖의 우주인’의 한 장면 (사진=㈜이지위드 제공)

인천국제공항이 대형 스크린 구조물을 활용한 미디어아트를 선보이며 여객들에게 다양한 시각 콘텐츠를 제공하고 있다. 제1여객터미널 중앙 미디어타워와 3층 엘리베이터, 제2여객터미널 입국 동선 등 여객터미널 내 미디어 매체 16종에서 총 23종의 신규 콘텐츠를 상영한다.

이번 연출은 공항을 단순한 이동 관문이 아닌 한국 고유의 미적 감각을 전달하는 문화예술 공간으로 조성하기 위해 마련됐다.

특히 중앙 미디어타워에서는 아나몰픽 기법을 통해 특정 각도에서 입체 효과가 도드라지는 두 편의 작품이 상영된다.

‘뜻밖의 우주인’은 상상과 현실이 교차하는 연출을 보여준다. 화면 속 엘리베이터 내부의 무중력 공간과 우주인의 등장은 승객들에게 시각적 흥미를 유발하며 공항의 미래적 청사진을 제시한다.

‘소녀, 그리고 바다’는 호기심 많은 소녀와 혹등고래가 바다 속을 함께 헤엄치는 이야기를 다룬다. 넓은 스크린 화면을 통해 깊은 수중 세계의 공간감을 살리고, 두 생명체의 평화로운 동행을 역동적이고 온화하게 묘사했다.

제1여객터미널 3층 엘리베이터 상단 스크린에서도 고유의 콘텐츠가 표출된다. ‘물빛 아래 푸른 쉼표’는 수중을 유영하는 해양 생물들을 정교하게 연출하여 복잡한 공항 환경 속에서 승객들이 시각적 여유를 느낄 수 있도록 돕는다.

‘종이의 여행’은 종이비행기의 비행 궤적을 따뜻한 색감과 생동감 있는 연출로 그려내어 비행을 앞둔 승객들의 기대감을 자극한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지