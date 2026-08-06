"북한 요인, 한국 산업화·민주화에 긍정 영향도"

1946년 3월 북한의 토지 개혁에 대해 북한 주민이 지지 시위를 하고 있다. 북한의 토지개혁은 남한의 농지개혁의 촉매 역할을 해 지주가 몰락함으로써 이후 산업화의 씨앗을 만들었다. 세계일보 자료 사진

국내 최고의 북한학 교육연구 기관인 북한대학원대학교 신종대 총장의 저서 ‘권위주의 정권기 한국 정치와 북한’(사진)이 2026년 ‘대한민국학술원 우수학술도서’에 선정됐다.

신 총장의 저작은 이승만, 박정희, 전두환 정권 시기 한국 정치에 영향을 준 북한 요인을 천착(穿鑿)했다. 그 출발점은 “기존 논의의 대부분은 ‘북한이 한국 정치에 영향을 주고 있다’라고 전제하면서도 북한을 일종의 상수로 취급하고 통제하고 한국 정치를 논의해왔다”(신 총장)는 반성이다. 분단 80여년 동안 북한이 한국에 준 영향의 형태나 정도는 시기별, 사안 별로 동일하지 않았다는 것이다. 그러니 북한 요인의 영향도 구체적이고, 동태적으로 고려하지 않고서는 한국 정치에 미친 영향을 온전히 분석하고, 설명하기 어렵다고 본다.

신 총장은 저서에서 크기와 힘을 갖는 물리·공학의 벡터(vector)와 두 요인이 동시에 작용할 때 서로 효과를 억제해 항상성을 유지하는 생리학의 길항(拮抗) 작용의 개념을 빌려 권위주의 정권 시기를 분석한다. 즉 1948년 정부 수립 시부터 반공체제와 결합한 자유민주주의 이념의 이식 및 제도화로 한국 정치는 민주지향성과 반공(안보)지향성이라는 서로 길항하는 두 벡터의 정도와 그 합의 결과에 따라 규정되어 왔다는 것이다. 탈냉전 민주화 이후에는 민주지향성 대 반공(안보)지향성의 길항보다 보수 대 개혁의 길항이 우세해졌다.

이런 분석에 따르면 북한 요인은 한국 정치에 명(明)과 암(暗)을 모두 가져왔다. 권위주의 정권이 남침 위협을 앞세워 정치적 반대 세력을 제거하고 억압하는 구실로 삼은 것은 그림자, 즉 부정적 영향이다. 반면 북한 요인이 역설적으로도 한국의 산업화는 물론 민주화에도 기여했다는 점은 빛, 바로 긍정적 영향이라고 할 수 있다. 긍정적 사례로는 대표적으로 1946년 김일성의 토지 개혁을 들 수 있다. 북한의 토지 개혁은 남한에서의 농지 개혁을 촉진했고 결국 지주들이 몰락함으로써 이후 산업화의 기반이 마련됐다.

신종대 북한대학원대학교 총장

이승만 정권의 경우 권위주의 세력은 북한 요인을 빌미로 민주지향성을 제한하려고 했다. 이에 민주화 세력은 반공을 위해서라도 민주지향성을 견지해야 한다고 맞섰다. 이렇게 저자는 이승만, 박정희, 전두환 정권에서 북한 요인이 한국 정치에 미친 풍파와 통치 양태의 변화, 정책 제도의 형성과 변이를 집중적, 체계적으로 파고들었다.

이런 연구 성과에 따라 이 저작은 한국학중앙연구원 한국학진흥사업단이 추진하는 ‘한국학대형기획총서사업’으로 출간됐다. 이번 수상을 통해 학문적 기여와 우수성을 다시 인정받은 것이다. 학술원은 기초학문 분야의 연구와 저술 활동을 활성화하기 위해 2002년부터 매년 전문가 심사를 거쳐 우수학술도서를 엄선해 국내 대학에 보급해 오고 있다.

2005년부터 북한대학원대 교수로 재직 중인 신 총장은 경남대 극동문제연구소 선임연구원, 연구위원, 기획실장 등을 역임했으며 지난해 9월 제11대 북한대학원대 총장에 취임했다.

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