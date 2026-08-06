토스증권, 누적 가입자 1천만명 돌파… 출범 5년 4개월만

토스증권은 지난달 토스증권 계좌를 보유한 누적 가입자 수가 1천만명을 돌파했다고 6일 밝혔다.



토스증권이 2021년 3월 모바일트레이딩시스템(MTS)을 출시한 이후 5년 4개월 만에 이룬 성과다.



지난해 6월 누적 가입자 700만명을 달성한 데 이어, 13개월 만인 지난달 1천만명을 돌파한 것이다.



지난달 월간 활성 이용자 수(MAU)도 650만명에 달했다.



토스증권은 자사 고객층이 전 연령대로 확대되고 있다고 설명했다.



토스증권에 따르면 출범 초기 약 70%에 달했던 2030세대 가입자 비중은 현재 약 50% 수준으로 낮아졌으며, 40대 이상 가입자가 전체의 약 43%를 차지했다. 특히 올해 상반기 연령대별 신규 가입자 수를 보면, 50대와 60대 이상은 전년 동기 대비 각각 약 3배, 약 4배로 늘어 20대(약 2배)를 웃도는 증가세를 보였다.



김규빈 토스증권 대표는 "누적 가입자 1천만명은 고객 한 분 한 분이 토스증권을 믿고 선택해 주신 결과"라며 "앞으로도 고객의 목소리를 바탕으로 투자 정보에 대한 접근성을 높이고, 누구나 쉽고 편리하게 투자할 수 있는 신뢰받는 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.

<연합>

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