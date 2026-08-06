하하 “무대 아래 아이 안은 모습에 충격”…아내 별에 미안함 고백

가수 하하가 아내인 가수 별의 경력 단절에 대한 미안한 마음을 털어놨다. 그는 세 아이를 키우며 자신의 활동을 묵묵히 뒷받침해준 아내에게 늘 빚진 마음을 갖고 있었다고 고백했다.

하하는 지난 5일 유튜브 채널 ‘션과 함께’에 게스트로 출연해 가족과 육아에 대한 이야기를 나눴다.

그는 “별에게 늘 미안한 마음이 있다”며 “아내가 아이 셋을 키우느라 자신의 커리어를 멈춘 시간이 너무 길었다”고 말했다.

가수 하하(왼쪽)와 별 부부. 별 인스타그램 캡처

하하는 “나는 계속 방송하고 활동했지만 별은 아이들을 위해 많은 것을 내려놨다. 아이들이 어릴 때는 거의 혼자 육아를 책임졌다”며 “경력 단절이라는 표현이 맞는 것 같다. 그 시간을 생각하면 지금도 마음이 무겁다”고 털어놨다.

이어 “별은 정말 노래를 잘하는 사람”이라며 “다시 무대에서 마음껏 노래하는 모습을 보고 싶다. 그게 내 바람”이라고 말했다.

하하는 가장 마음이 아팠던 순간으로 한 공연장에서의 일을 꼽았다. 그는 “무대 위에서 노래를 하고 있는데 아래에서 아이를 안고 있는 아내를 보고 너무 미안했다”며 “그때 큰 충격을 받았다”고 털어놨다. 그는 그 일을 계기로 아내가 자신의 꿈과 활동을 얼마나 오랫동안 뒤로 미뤄왔는지 더욱 절실히 느끼게 됐다고 밝혔다

그러면서 “지금은 내가 할 수 있는 건 최대한 함께 육아하고 집안일을 하는 것”이라며 “예전보다 훨씬 더 노력하려고 한다”고 덧붙였다.

별은 최근 방송과 공연 활동을 조금씩 재개하며 가수로서의 행보를 이어가고 있다. 하하는 “이제는 별이 자신의 꿈을 다시 펼칠 수 있도록 내가 더 응원하고 뒷받침해야 할 차례”라고 말했다.

하하와 별은 2012년 결혼해 슬하에 두 아들과 딸 한 명을 두고 있다.

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