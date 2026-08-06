현직 경찰관 '음주 뺑소니' 수사정보 피의자 지인에 유출 의혹

현직 경찰관 음주운전·뺑소니 사건을 수사 중인 경찰이 수사 정보가 피의자 지인에게 유출된 정황을 확인하고 강제수사에 나섰다.



대구 동부경찰서는 지난 5일 피의자인 A 경사 소속 부서였던 대구경찰청 경비경호계와 해당 사건을 담당해온 수성경찰서 교통조사계, 수성경찰서 고산지구대 등 3곳을 압수수색했다고 6일 밝혔다.

대구경찰청



경찰은 해당 사건 조사 과정에서 A 경사 동료 경찰관 B 씨가 사건 담당 수사관에게 수사 정보를 물어본 정황을 포착한 것으로 알려졌다.



이와 관련해 B 씨는 "통상적인 수사 절차 등에 관해 문의한 것"이라고 주장한 것으로 전해졌다.



이 같은 수사 정보 유출 정황은 당초 수성경찰서 청문감사인권관에서 맨 처음 확인했으나, 공정성 확보를 위해 인접 동부경찰서가 관련 수사에 나선 것으로 나타났다.



동부경찰서 관계자는 "수사 중인 사안이라 구체적인 내용은 언급할 수 없다"고 밝혔다.



앞서 지난달 9일 오후 9시 30분께 A 경사는 술을 마시고 아내 명의 차를 몰다가 만촌동 주택가에 주차된 차량을 들이받고 별다른 조치 없이 현장을 벗어났다가 경찰에 검거됐다.



사건 발생 지역 관할인 수성경찰서 교통조사계는 도로교통법 위반 혐의로 A 경사를 불구속 입건한 뒤 최근까지 관련 수사를 벌여왔으며, 이 과정에서 피의자가 음주운전 사고 후 운전자 바꿔치기를 시도한 정황도 나와 사실 여부를 조사해 왔다.



현재 A 경사는 직위해제된 상태다.

<연합>

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