‘미성년자 성매수 혐의’ 최영중 전 청주시의원 구속 송치… 피해자 2명 확인

미성년자를 상대로 성범죄를 저지르고 성착취물을 제작한 혐의 등을 받는 최영중 전 청주시의원이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다. 경찰 수사 과정에서 추가 피해 정황도 드러났다.

지난 7월 30일 아동 성매매 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 청주지법에서구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 청사를 빠져나와 호송차에 오르고 있는 모습. 연합뉴스

충북 청주청원경찰서는 최 전 의원을 구속 송치했다고 6일 밝혔다. 미성년자의제강간, 성착취물 제작, 성판매 권유, 성착취 목적 대화, 아동복지법상 아동에대한음강요·매개·성희롱 등의 혐의다.

경찰에 따르면 최 전 의원은 2024년 10월부터 1년간 수차례 중학생과 부적절한 관계를 가진 혐의를 받는다. 또 성 관련 부당한 요구를 한 혐의도 받는다.

경찰 조사 결과 그는 피해 여중생에게 "친구와 언니를 데려오면 돈을 더 주겠다"고 제안하기도 했다. 여기에 부적절한 성적 대화를 나눈 것으로 조사됐다.

미성년자 성매매 등의 혐의를 받는 최영중 전 청주시의원이 지난 7월 30일 청주지법에서 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받은 뒤 청사를 빠져나오고 있다. 연합뉴스

경찰은 최 전 의원의 휴대전화 포렌식 과정에서 추가 범죄 정황을 포착했다. 이를 토대로 경찰은 최 전 의원이 비슷한 시기 또 다른 미성년자 1명을 상대로도 성범죄를 저지른 혐의를 추가로 확인했다. 경찰 조사에서 최 전 의원은 "성관계한 사실은 있으나 미성년자인 줄은 몰랐다"며 혐의를 전면 부인한 것으로 전해졌다.

경찰은 구속 기한 만기에 따라 최 전 의원을 우선 검찰에 송치했다. 디지털 증거 분석 등을 바탕으로 추가 피해자 여부와 여죄에 대한 수사를 계속 이어갈 방침이다.

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