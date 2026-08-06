극한 폭염으로 7일 봉황기 전국고교야구대회 오전 경기만 진행

대한야구소프트볼협회(이하 협회)가 기상청의 극한 폭염 예보에 따라 제54회 봉황대기 전국고교야구대회 개막일인 7일에는 오전 경기만 진행한다고 6일 알렸다.



협회는 7일 전국적인 폭염이 최고조에 이를 것으로 예상돼 선수 안전 확보를 위해 오전 경기만 치르고 경기장별 추가 예비일을 확보해 경기 일정을 전면 재조정하기로 결정했다고 밝혔다.

따라서 대회 첫날 열리는 경기는 오전 8시 30분에 시작하는 3경기다.



협회는 대학 입학 수시 모집과 폭염 대비를 동시에 고려해 결정했으며 앞으로도 폭염 상황을 예의주시하면서 선수와 지도자, 심판, 대회 관계자 모두가 안전하게 대회를 치르도록 필요한 조치를 적극 시행하겠다고 덧붙였다.



협회는 앞서 4일 폭염중대경보 발령에 따라 7일부터 9일까지 열리는 봉황기 대회 경기 시간을 선제적으로 조정했다.



봉황대기 전국고교야구대회는 협회 등록 고교 104개 팀이 참가하는 국내 최대 규모의 고교 대회로, 오는 27일까지 서울 목동야구장과 신월야구장, 구의야구장에서 열린다.

<연합>

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