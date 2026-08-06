임영웅·이강인, 축구장서 포착…"아우파 아틀레티"

가수 임영웅이 축구선수 이강인과 함께 찍은 사진을 공개했다.

임영웅은 지난 5일 자신의 소셜미디어에 "아우파 아틀레티(Aupa Atleti)"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.

임영웅, 이강인. 사진=인스타그램

사진에는 임영웅이 이강인을 비롯한 축구선수들과 잔디 구장에서 단체 사진을 찍는 모습이 담겼다.

'아우파 아틀레티'는 스페인 프로축구 아틀레티코 마드리드의 대표적인 응원 구호다. 이강인도 아틀레티코 마드리드 입단 인사에서 해당 구호를 외친 바 있다.

이강인은 지난달 파리 생제르맹(PSG)을 떠나 아틀레티코 마드리드로 이적했다. 계약 기간은 2031년 6월30일까지다.

아틀레티코 마드리드는 2026 쿠팡플레이 시리즈 참가를 위해 한국을 찾았으며, 이강인도 새 소속팀과 함께 내한했다. 아틀레티코 마드리드는 오는 9일 오후 8시 서울월드컵경기장에서 맨체스터 시티와 맞붙는다. 이강인이 출전할 경우 아틀레티코 마드리드 데뷔전을 치르게 된다.

임영웅은 평소 축구에 대한 애정을 드러내 왔다. 아마추어 축구팀 리턴즈FC의 구단주이자 선수로 활동하고 있다.

<뉴시스>

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