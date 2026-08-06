[속보] ‘홍명보 선임 논란’ 축구협회 압수수색…고발 2년 만에 강제수사 착수

홍명보 전 축구 국가대표님 감독 선임 과정을 수사하는 경찰이 대한축구협회와 축구회관 등에 대한 강제수사에 나섰다. 지난 2024년 7월 고발장이 접수된 지 2년 만에 이뤄진 첫 강제수사다.

지난 달 30일 홍명보 전 축구대표팀 감독이 서울 여의도 국회 문화체육관광위원회에서 열린 대한축구협회 현안 관련 청문회에 증인으로 출석해 생각에 잠겨 있다. 뉴시스

6일 경찰에 따르면 서울경찰청 광역수사단 금융범죄수사대는 이날 오전부터 대한축구협회가 있는 충남 천안 축구센터와 서울 종로구 축구회관 등에 수사관을 보내 압수수색 영장을 집행하고 있다.

압수수색 영장에는 업무방해 등 혐의가 적시된 것으로 알려졌다. 경찰은 축구협회 내부 자료 등을 확보해 국가대표팀 감독 선임 과정에 부당한 개입이 있었는지 등을 확인할 것으로 보인다.

최근 경찰은 관련자 조사에 이어 압수수색까지 착수하며 수사에 속도를 내고 있다. 지난 4일에는 홍 전 감독을 피의자이자 참고인 신분으로 소환해 첫 조사를 마쳤다.

이어 지난달 14일에는 홍 전 감독 선임 당시 대한축구협회 전력강화위원을 지낸 A씨와 대한축구협회 부회장을 지낸 B씨를 참고인 신분으로 불러 조사했으며, 같은 달 9일에는 선임 과정의 공정성을 공개적으로 비판해 온 박주호 해설위원도 참고인 신분으로 조사한 바 있다.

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