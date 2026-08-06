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현대차그룹, 상반기 전기차 판매 25%↑…세계시장은 5.5% 성장

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순위는 7→8위로 한 계단 하락…글로벌 상반기 인도량 990만대

현대차그룹이 올해 상반기 세계시장 평균을 웃도는 전기차 판매 성장세를 기록했다.

6일 SNE리서치에 따르면 올해 1∼6월 현대차그룹의 전기차(BEV·PHEV) 인도량은 37만대로 작년 동기보다 25.3% 증가했다.

현대차그룹은 정의선 현대자동차그룹 회장이 지난 30일(현지시간) 튀르키예 이즈미트에 위치한 현대차 튀르키예 공장을 찾아 생산 라인과 공장 운영 현황을 점검했다고 밝혔다. 사지은 정의선 회장이 현대차 및 현대모비스 임직원들과 함께 현대모비스 BSA(Battery System Assembly) 공장을 둘러보고 있는 모습. 현대차그룹 제공
현대차그룹은 정의선 현대자동차그룹 회장이 지난 30일(현지시간) 튀르키예 이즈미트에 위치한 현대차 튀르키예 공장을 찾아 생산 라인과 공장 운영 현황을 점검했다고 밝혔다. 사지은 정의선 회장이 현대차 및 현대모비스 임직원들과 함께 현대모비스 BSA(Battery System Assembly) 공장을 둘러보고 있는 모습. 현대차그룹 제공

같은 기간 세계 전기차 전체 인도량이 990만6천대로 5.5% 늘어난 가운데 현대차그룹의 성장세가 이를 4배 이상 웃돈 셈이다. 현대차그룹 점유율은 3.1%에서 3.7%로 상승했다.

다만 중국 체리차(38만3천대·29.7％↑)에 밀려 그룹별 순위는 7위에서 8위로 한 계단 하락했다.

그룹별로 중국 BYD가 149만6천대로 선두를 지켰으나 작년보다 20.7% 감소했다. 점유율도 20.1%에서 15.1%로 하락했다.

중국 지리그룹이 98만2천대로 전년 수준을 유지하며 2위, 미국 테슬라가 83만8천대로 16.3% 늘어 3위에 올랐다. 4위 폭스바겐은 67만대로 3.7% 증가했다.

이어 상하이자동차(SAIC) 59만1천대(13.2%↑), 창안자동차 41만8천대(3.4%↑), 체리 순이었다. 9위 립모터는 32만4천대로 60.3% 급증해 상위 10개 그룹 중 성장률이 가장 높았다.

지역별로 중국은 530만8천대로 최대 시장 자리를 지켰으나 9.5% 줄었다. 점유율은 62.4%에서 53.6%로 축소됐다.

유럽은 252만8천대로 29.0% 성장하며 점유율을 20.9%에서 25.5%로 끌어올렸다. 북미는 68만1천대로 20.5% 감소했다.

중국을 제외한 아시아는 93만3천대로 75.8% 급증하며 점유율을 5.7%에서 9.4%로 높였다.

SNE리서치는 "하반기에는 중국의 수요 정상화 속도와 미국 세액공제 종료 여파, 유럽 성장 지속성이 시장 방향을 가를 전망"이라며 "업체별 현지화 속도와 가격 경쟁력이 하반기 점유율 변화의 핵심 변수가 될 것"이라고 내다봤다.

<연합>


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