도주 오토바이 추적 끝 검거… 알고 보니 체포영장 수배자

신호를 위반하고, 경찰의 정지 명령을 무시한 채 달아난 오토바이 운전자가 경찰의 추적 끝에 붙잡혔다. 확인 결과 해당 운전자는 체포영장이 발부된 수배자인 것으로 드러났다.

부산 남부경찰서는 지난달 14일 오후 8시50분쯤 부산 남구 감만삼거리에서 신호를 위반하고 달아난 배달대행 오토바이 운전자 A씨를 붙잡았다고 6일 밝혔다.

부산남부경찰서. 뉴시스

당시 야간 교통사망사고 예방을 위해 거점근무 중이던 부산 남부경찰서 감만파출소 소속 장모 경위와 홍모 순경이 신호를 위반한 오토바이를 발견하고 정차를 요구했으나, A씨는 경찰의 정지 명령에 불응한 채 그대로 달아났다.

장 경위는 평소 숙지한 관내 지리를 바탕으로 오토바이 도주 동선을 분석했다. 재개발 지역 특성상 주민 대부분이 이주를 마쳐 인근 오피스텔이 사실상 유일한 배달 수요처라는 점에 착안한 것이다. 경찰은 곧바로 해당 오피스텔 주차장을 수색해 도주한 오토바이를 발견한 뒤 잠복에 들어갔고, 배달을 마치고 돌아온 A씨를 안전하게 검거했다. 검문 결과 A씨는 체포영장이 발부된 수배자인 것으로 확인됐다.

경찰 관계자는 “이번 검거는 도주 목적과 행동 특성을 분석하고 지역 지리를 적극 활용한 현장 경찰관들의 신속한 판단이 빛을 발한 사례”라며 “빈틈없는 현장 대응으로 시민 안전을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

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